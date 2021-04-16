16 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devrede...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Beşiktaş'ın gerisinde sürdüren Fenerbahçe'de, bir yandan Emre Belözoğlu önderliğinde transfer planlamaları da yapılıyor. Gelecek sezon da transfer şampiyonu olmayı planlayan sarı lacivertliler, bu kez kariyeri tartışılmayacak bir oyuncuyu gündemine aldı. Yıldız futbolcu için Mesut Özil'in de telefon açtığı bilinirken, "Burada herkes seni bekliyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi. işte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devrede...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

Yeni sezonda mevkine nokta atış bir transfer yapmakta kararlı olan , için kozunu da devreye soktu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devrede...

'ndan eksi takım arkadaşı ile telefonla görüşen , Boateng'in F.Bahçe hakkındaki sorularına tek tek cevap verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devrede...

MACERA İÇİN BİR SEBEP YOK
Boateng'e çok net mesaj veren , "Macera araman için sebep yok. F.Bahçe'de herkes seni bekliyor. Çok daha iyi bir takım haline geleceğiz. Sen de bu takımın parçası olacaksın" dedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devrede...

İLETİŞİM SIKLIĞI ARTTIRILDI
ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'i da istiyor. Fenerli kurmaylar bunun için Boateng ve menajeri ile iletişimi artırmış durumda.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devrede...

FENER'İN TEKLİFİ DAHA CAZİP
Bu arada 'nin hem yıllık ücret hem de bonuslarının 'ın teklifinden daha cazip olduğu ifade ediliyor.
Ayrıca Boateng'in Fenerbahçe'de direkt oynama şansı çok daha yüksek. (Takvim)

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