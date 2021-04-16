Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devrede...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Beşiktaş'ın gerisinde sürdüren Fenerbahçe'de, bir yandan Emre Belözoğlu önderliğinde transfer planlamaları da yapılıyor. Gelecek sezon da transfer şampiyonu olmayı planlayan sarı lacivertliler, bu kez kariyeri tartışılmayacak bir oyuncuyu gündemine aldı. Yıldız futbolcu için Mesut Özil'in de telefon açtığı bilinirken, "Burada herkes seni bekliyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi. işte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Yeni sezonda stoper mevkine nokta atış bir transfer yapmakta kararlı olan Fenerbahçe, Jerome Boateng için Mesut Özil kozunu da devreye soktu.

Alman Milli Takımı'ndan eksi takım arkadaşı ile telefonla görüşen Mesut Özil, Boateng'in F.Bahçe hakkındaki sorularına tek tek cevap verdi.

MACERA İÇİN BİR SEBEP YOK

Boateng'e çok net mesaj veren Mesut, "Macera araman için sebep yok. F.Bahçe'de herkes seni bekliyor. Çok daha iyi bir takım haline geleceğiz. Sen de bu takımın parçası olacaksın" dedi.