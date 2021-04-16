Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! Mesut Özil devrede...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Beşiktaş'ın gerisinde sürdüren Fenerbahçe'de, bir yandan Emre Belözoğlu önderliğinde transfer planlamaları da yapılıyor. Gelecek sezon da transfer şampiyonu olmayı planlayan sarı lacivertliler, bu kez kariyeri tartışılmayacak bir oyuncuyu gündemine aldı. Yıldız futbolcu için Mesut Özil'in de telefon açtığı bilinirken, "Burada herkes seni bekliyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi. işte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Yeni sezonda stoper mevkine nokta atış bir transfer yapmakta kararlı olan Fenerbahçe, Jerome Boateng için Mesut Özil kozunu da devreye soktu.
Alman Milli Takımı'ndan eksi takım arkadaşı ile telefonla görüşen Mesut Özil, Boateng'in F.Bahçe hakkındaki sorularına tek tek cevap verdi.
MACERA İÇİN BİR SEBEP YOK
Boateng'e çok net mesaj veren Mesut, "Macera araman için sebep yok. F.Bahçe'de herkes seni bekliyor. Çok daha iyi bir takım haline geleceğiz. Sen de bu takımın parçası olacaksın" dedi.
İLETİŞİM SIKLIĞI ARTTIRILDI
Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jerome Boateng'i Tottenham da istiyor. Fenerli kurmaylar bunun için Boateng ve menajeri ile iletişimi artırmış durumda.
FENER'İN TEKLİFİ DAHA CAZİP
Bu arada Fenerbahçe'nin hem yıllık ücret hem de bonuslarının Tottenham'ın teklifinden daha cazip olduğu ifade ediliyor.
Ayrıca Boateng'in Fenerbahçe'de direkt oynama şansı çok daha yüksek. (Takvim)
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