CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko | CANLI
THY EuroLeague'de (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda CSKA Moskova'ya konuk oluyor. Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
THY Avrupa Ligi (EuroLeague) çeyrek final play-off serisi 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Rusya'da CSKA Moskova karşısında parkeye çıkıyor. Müsabakanın canlı skor takibi haberimizde...
CANLI SKOR
İlk çeyrek: CSKA Moskova 23-23 Fenerbahçe Beko
İkinci çeyrek: CSKA Moskova 50-42 Fenerbahçe Beko
Üçüncü çeyrek: CSKA Moskova 60-53 Fenerbahçe Beko
Dördüncü çeyrek oynanıyor: CSKA Moskova 60-53 Fenerbahçe Beko
CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.
Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk maçında CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 92-76 mağlup etti. Bu müsabakaya, yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle başantrenörü Igor Kokoskov ve 6 oyuncusundan yoksun çıkan sarı-lacivertli takım, yarın rakibine üstünlük kurarak İstanbul'daki 3. maç öncesi seride durumu 1-1'e getirmek istiyor.
Öte yandan iki takım, Avrupa Ligi'nde 31. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 30 müsabakanın 21'ini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.
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