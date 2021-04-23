23 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko | CANLI

CSKA Moskova-F.Bahçe Beko | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

THY EuroLeague'de () çeyrek final play-off serisi 2. maçında Beko deplasmanda 'ya konuk oluyor. Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY (EuroLeague) çeyrek final play-off serisi 2. maçında temsilcimiz Beko, Rusya'da karşısında parkeye çıkıyor. Müsabakanın canlı skor takibi haberimizde...

CANLI SKOR

İlk çeyrek: CSKA Moskova 23-23

İkinci çeyrek: CSKA Moskova 50-42 Fenerbahçe Beko

Üçüncü çeyrek: CSKA Moskova 60-53 Fenerbahçe Beko

Dördüncü çeyrek oynanıyor: CSKA Moskova 60-53 Fenerbahçe Beko

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk maçında CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 92-76 mağlup etti. Bu müsabakaya, yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle başantrenörü ve 6 oyuncusundan yoksun çıkan sarı-lacivertli takım, yarın rakibine üstünlük kurarak İstanbul'daki 3. maç öncesi seride durumu 1-1'e getirmek istiyor.

Öte yandan iki takım, Avrupa Ligi'nde 31. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 30 müsabakanın 21'ini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

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