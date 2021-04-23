THY EuroLeague'de (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda CSKA Moskova'ya konuk oluyor. Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY Avrupa Ligi (EuroLeague) çeyrek final play-off serisi 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Rusya'da CSKA Moskova karşısında parkeye çıkıyor. Müsabakanın canlı skor takibi haberimizde...

CANLI SKOR

İlk çeyrek: CSKA Moskova 23-23 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyrek: CSKA Moskova 50-42 Fenerbahçe Beko

Üçüncü çeyrek: CSKA Moskova 60-53 Fenerbahçe Beko

Dördüncü çeyrek oynanıyor: CSKA Moskova 60-53 Fenerbahçe Beko

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk maçında CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 92-76 mağlup etti. Bu müsabakaya, yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle başantrenörü Igor Kokoskov ve 6 oyuncusundan yoksun çıkan sarı-lacivertli takım, yarın rakibine üstünlük kurarak İstanbul'daki 3. maç öncesi seride durumu 1-1'e getirmek istiyor.

Öte yandan iki takım, Avrupa Ligi'nde 31. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 30 müsabakanın 21'ini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ