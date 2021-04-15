Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, bir yandan gelecek sezonun planları da yapılıyor. Sarı lacivertlilerin teknik sorumlusu ve aynı zamanda sportif direktörü olan Emre Belözoğlu, sezon sonunda yollarını ayırcağı birçok yabancı ismin yerini yerli oyuncularla dolduracak. Çalışmalarını sürdüren Belözoğlu, listesine Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz gibi flaş isimleri de aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe lig yarışını sürdürürken gelecek sezonun hazırlıklarını da yapıyor. A Takım Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, geçen sezon düşmesi beklenen ancak pandemi dolayısıyla ertelenen yabancı sayısına uygun olarak hareket ediyor. Takımlar önümüzdeki sezon 14 yabancı ile sözleşme imzalayıp 11'ini kadroya 8'ini ise ilk 11'e yazabilecek. Bu sayı bir sonraki sezon 7'ye sonrasında ise 6'ya kadar inecek. Son Gaziantep maçında tam 7 Türk futbolcuya görev veren sarı-lacivertliler kadrodaki yerli oyuncu sayısını yaz transfer döneminde artırmayı hedefliyor.

GENÇ YETENEKLER YAKIN TAKİBE ALINDI

Bu nedenle ülke çapında birçok genç futbolcu yakından takip ediliyor. Sabah'ın haberine göre Dorukhan Toköz, Alpaslan Öztürk gibi sözleşmesi sona eren Türk futbolcular ile de yakından ilgileniliyor. Bunun yanı sıra Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz, Ümraniye'den Denizhan Taşkan, Kasımpaşa'dan Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Çağtay Kurukalıp gibi 20 yaş altı gelecek vaat eden isimler izlettiriliyor.

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