15 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Bayern Münih'in yıldızı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalar hızlandı. Yaz transfer döneminde birçok bölgeyi güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Sezon başında kadrosuna kattığı Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand'dan istediği katkıyı alamayan Kanarya, Alman devi Bayern Münih'te forma giyen yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. İşte o isim...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Bayern Münih'in yıldızı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan , yeni sezona dünyaca ünlü bir stoperle başlamakta kararlı…

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Bayern Münih'in yıldızı...

Takvim'in haberine göre, bu sezon savunmada büyük sıkıntılar çeken ve transfer ettiği Lemos ve Tisserand'dan gerekli verimi bir türlü alamayan sarı-lacivertlilerin hedefinde 'in 32 yaşındaki stoperi var…

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Bayern Münih'in yıldızı...

YÖNETİM ŞARTLARINI ÖĞRENDİ
Sarı-Lacivertliler sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması gerçekleştirdi ve şartlarını öğrendi. 'e ve 'den de talipler var.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Bayern Münih'in yıldızı...

MESUT ÖZİL'İN ARKADAŞI!
'nin yıldız futbolcusu 'in forması giydiği dönemden bu yana ile arkadaşlığını sürdürmesi, sarı-lacivertli takımın transferde en büyük kozlarından biri olarak görülüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Bayern Münih'in yıldızı...

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
2011 yılından beri ekibinde forma giyen başarılı stoperin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro... bu sezon 33 maçta oynadı. 2 gol atarken 1 asist üretti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Bayern Münih'in yıldızı...

76 kez formasını giydi... Bu maçlarda sadece 1 gol kaydetti…

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