Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Bayern Münih'in yıldızı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalar hızlandı. Yaz transfer döneminde birçok bölgeyi güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Sezon başında kadrosuna kattığı Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand'dan istediği katkıyı alamayan Kanarya, Alman devi Bayern Münih'te forma giyen yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. İşte o isim...
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Fenerbahçe, yeni sezona dünyaca ünlü bir stoperle başlamakta kararlı…
Takvim'in haberine göre, bu sezon savunmada büyük sıkıntılar çeken ve transfer ettiği Lemos ve Tisserand'dan gerekli verimi bir türlü alamayan sarı-lacivertlilerin hedefinde Bayern Münih'in 32 yaşındaki Alman stoperi Jerome Boateng var…
MESUT ÖZİL'İN ARKADAŞI!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Alman Milli Takımı forması giydiği dönemden bu yana Boateng ile arkadaşlığını sürdürmesi, sarı-lacivertli takımın transferde en büyük kozlarından biri olarak görülüyor.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
2011 yılından beri Alman ekibinde forma giyen başarılı stoperin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro... Jerome Boateng bu sezon 33 maçta oynadı. 2 gol atarken 1 asist üretti.
Boateng 76 kez Alman Milli Takım formasını giydi... Bu maçlarda sadece 1 gol kaydetti…
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