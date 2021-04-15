15 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'nun Başakşehir maçı 11'i hazır! Tek değişiklik yapacak

Belözoğlu'nun Başakşehir maçı 11'i hazır! Tek değişiklik yapacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de 'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de oynanan futbol da taraftarın beğenisini kazandı. 35. haftada pazar günü Başakşehir deplasmanına konuk olacak sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu 'nun sahaya süreceği 11'i belirlediği ve Gaziantep maçına göre tek değişiklik yapacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kadro istikrarı yolunda ilk adımı atmaya hazırlanıyor. İlk 3 maçında çeşitli denemeler yapan genç hocanın son Gaziantep maçındaki ofansif oyundan memnun kaldığı ve kazanan kadroyu koruyacağı öğrenildi. Sarı-lacivertliler yine güçlü bir orta sahayla Başakşehir'in karşısına çıkacak. Takımın başında olduğu 3 maçta da topla daha fazla oynayan taraf olan Kanarya, bu anlayışa da devam edecek.

GÖNÜL'ÜN YERİNE NAZIM

Savunmada pazar günü Serdar--Caner'in, önlerinde -Ozan-Mertİrfan-Pelkas, en uçta da 'nın forma giymesi bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre; adalesinde yırtık tespit edilen 'ün yerine ise Sangare monte edilecek. Mert, İrfan ve Pelkas; kanatlarda ve forvet arkasında Gaziantep maçında olduğu gibi değişimli görev yapacak. Bekler de bindirmelerle hücuma destek olacak. yine kulübede oturacak. , , , ve Sinan ise yedek güç olarak kenarda bekleyecek.

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