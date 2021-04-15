Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'nun Başakşehir maçı 11'i hazır! Tek değişiklik yapacak

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de oynanan futbol da taraftarın beğenisini kazandı. 35. haftada pazar günü Başakşehir deplasmanına konuk olacak sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun sahaya süreceği 11'i belirlediği ve Gaziantep maçına göre tek değişiklik yapacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kadro istikrarı yolunda ilk adımı atmaya hazırlanıyor. İlk 3 maçında çeşitli denemeler yapan genç hocanın son Gaziantep maçındaki ofansif oyundan memnun kaldığı ve kazanan kadroyu koruyacağı öğrenildi. Sarı-lacivertliler yine güçlü bir orta sahayla Başakşehir'in karşısına çıkacak. Takımın başında olduğu 3 maçta da topla daha fazla oynayan taraf olan Kanarya, bu anlayışa da devam edecek.

GÖNÜL'ÜN YERİNE NAZIM

Savunmada pazar günü Serdar-Szalai-Caner'in, önlerinde Sosa-Ozan-Mertİrfan-Pelkas, en uçta da Valencia'nın forma giymesi bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre; adalesinde yırtık tespit edilen Gökhan Gönül'ün yerine ise Sangare monte edilecek. Mert, İrfan ve Pelkas; kanatlarda ve forvet arkasında Gaziantep maçında olduğu gibi değişimli görev yapacak. Bekler de bindirmelerle hücuma destek olacak. Gustavo yine kulübede oturacak. Cisse, Osayi, Samatta, Thiam ve Sinan ise yedek güç olarak kenarda bekleyecek.

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