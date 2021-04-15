Fotomaç'ın haberine göre; Luiz Gustavo'nun hem yaşının ilerlemesi hem de hücuma yeterli desteği verememesi nedeniyle bu bölgeye alternatif arayan sarı-lacivertli kurmayların, önemli isimlerin yanı sıra Heerenveen'den Joey Veerman ve Cezayirli Ahmed Kendouci gibi gençleri de radara aldığı belirtiliyor.