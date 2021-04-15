15 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo'nun yerine 2 aday! İşte o isimler

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu yaz transfer dönemini de hareketli geçirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo'nun yerine hücumda daha etkili bi ön libero ararken, 2 ismi gözüne kestirdi. İşte detaylar... (Fb spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo'nun yerine 2 aday! İşte o isimler
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları başladı. Özellikle hücum hattında sıkıntı yaşayan , ön liberoya da takviye planlıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo'nun yerine 2 aday! İşte o isimler

Fotomaç'ın haberine göre; 'nun hem yaşının ilerlemesi hem de hücuma yeterli desteği verememesi nedeniyle bu bölgeye alternatif arayan sarı-lacivertli kurmayların, önemli isimlerin yanı sıra 'den ve Cezayirli Ahmed gibi gençleri de radara aldığı belirtiliyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo'nun yerine 2 aday! İşte o isimler

22 yaşındaki Veerman, 'de bu sezon 7 gol+9 asist ile parlak bir performans sergiledi. Kulübü ile 3 yıl daha kontratı bulunan genç yıldızın piyasa değeri 7 milyon euro.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo'nun yerine 2 aday! İşte o isimler

'in yeni yeteneklerinden 21 yaşındaki ise takımı ile ligde 5 gol+6 asiste imza attı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo'nun yerine 2 aday! İşte o isimler

Son karar diğer adaylar da değerlendirildikten sonra sezon sonunda verilecek.

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