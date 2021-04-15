Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo'nun yerine 2 aday! İşte o isimler
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu yaz transfer dönemini de hareketli geçirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo'nun yerine hücumda daha etkili bi ön libero ararken, 2 ismi gözüne kestirdi. İşte detaylar... (Fb spor haberi)
Gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları başladı. Özellikle hücum hattında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ön liberoya da takviye planlıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Luiz Gustavo'nun hem yaşının ilerlemesi hem de hücuma yeterli desteği verememesi nedeniyle bu bölgeye alternatif arayan sarı-lacivertli kurmayların, önemli isimlerin yanı sıra Heerenveen'den Joey Veerman ve Cezayirli Ahmed Kendouci gibi gençleri de radara aldığı belirtiliyor.
22 yaşındaki Veerman, Hollanda Lig Eredivisie'de bu sezon 7 gol+9 asist ile parlak bir performans sergiledi. Kulübü ile 3 yıl daha kontratı bulunan genç yıldızın piyasa değeri 7 milyon euro.
Son karar diğer adaylar da değerlendirildikten sonra sezon sonunda verilecek.
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