14 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den kötü haber! Başakşehir maçında...

F.Bahçe'ye Gökhan'dan kötü haber!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 14.04.2021

'de şampiyonluk yarışını sürdüren 'de, sakatlık şoku yaşandı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanı 'ün arka adale üst yapışma yerinde 2. derece kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Ligde oynanan maçında sakatlanan 'ün bugün çekilen MR'ının ardından arka adalesinde yırtık tespit edildi.

'nin tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. maçında sakatlanan başarılı oyuncunun arka adalesinde yırtık tespit edildi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül, ligde oynanan Gaziantep FK maçının ardından sakatlanmıştı. Futbolcumuz Gökhan Gönül'ün 'nde çekilen MR'ı sonucunda; arka adale üst yapışma yeri grade 2 kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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