Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den kötü haber! Başakşehir maçında...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, sakatlık şoku yaşandı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanı Gökhan Gönül'ün arka adale üst yapışma yerinde 2. derece kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Ligde oynanan Gaziantep maçında sakatlanan Gökhan Gönül'ün bugün çekilen MR'ının ardından arka adalesinde yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. Gaziantep FK maçında sakatlanan başarılı oyuncunun arka adalesinde yırtık tespit edildi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül, ligde oynanan Gaziantep FK maçının ardından sakatlanmıştı. Futbolcumuz Gökhan Gönül'ün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucunda; arka adale üst yapışma yeri grade 2 kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig