Flaş Fenerbahçe yorumu! "Kimliğini ortaya koyduğunda..."

ALİ GÜLTİKEN: Emre Belözoğlu'nun bu takımın inşa edilmesi ve transfer sürecinde de sorumluluğu var. Bunun bilincinde ve büyük takım felsefesiyle oynatma düşüncesini doğru buluyorum. Ayrıca bunun dışında bir alternatifi de yok. Şampiyonluk dışındaki bir süreç Belözoğlu'nu da yönetimi de başarısız gösterecektir. Riskler barındırıyor ama, 'boğulacaksak büyük denizde boğulalım' felsefesinin işbaşında olduğunu görüyoruz.