14 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Flaş Fenerbahçe yorumu! "Kimliğini ortaya koyduğunda..."

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın 4 puan arkasında bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun takımın başa geçmesiyle birlikte 3 maçta 7 puan topladı. Sabah Gazetesi yazarları da Kanarya'nın şampiyonluk şansını yorumladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Flaş Fenerbahçe yorumu! Kimliğini ortaya koyduğunda...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

'de son düzlüğe girildi. Şampiyonluk yarışındaki ve 'ın 8, Fenerbahçe'nin ise 7 maçı kaldı. 70 puanla zirvede yer alan yönetimindeki siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye 4, Galatasaray'a ise 8 puan fark atmış durumda. Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu , 3-1 kazandıkları Gaziantep FK karşılaşması sonrasında kalan 7 maçı da kazanarak şampiyon olacaklarına inandığını ifade etti.

Flaş Fenerbahçe yorumu! Kimliğini ortaya koyduğunda...

Sabah Gazetesi Spor Müdürü , Sabah'ın usta yazarlarına 'nun iddialı sözlerini sordu. İşte o değerlendirmeler...

Flaş Fenerbahçe yorumu! Kimliğini ortaya koyduğunda...

SORU: , "Büyük takımlar topu vermez, topa sahip olur. Ben de bu futbolu oynatacağım" diyerek dönemine göndermede bulundu ve "7'de 7 yapacağım" dedi. Bu sözlere yorumunuz nedir?

Flaş Fenerbahçe yorumu! Kimliğini ortaya koyduğunda...

GÜRCAN BİLGİÇ: Hedef doğru ancak istemekle yapmak ayrı şeyler. Erol Hoca da bunun peşindeydi ama oyuncuları o beceriyi gösteremedi. Fenerbahçe'nin bu 'sarsak' defans hattıyla topu kaleden uzak tutması aslında en önemli savunma devrimi olur. 33 maçın 23'ünde gol yiyen bir takımdan bahsediyorum. Herkesin gözü santrforda ama F.Bahçe'nin problemi basit goller yemesinde.

Flaş Fenerbahçe yorumu! Kimliğini ortaya koyduğunda...

ALİ GÜLTİKEN: 'nun bu takımın inşa edilmesi ve transfer sürecinde de sorumluluğu var. Bunun bilincinde ve büyük takım felsefesiyle oynatma düşüncesini doğru buluyorum. Ayrıca bunun dışında bir alternatifi de yok. Şampiyonluk dışındaki bir süreç Belözoğlu'nu da yönetimi de başarısız gösterecektir. Riskler barındırıyor ama, 'boğulacaksak büyük denizde boğulalım' felsefesinin işbaşında olduğunu görüyoruz.

Flaş Fenerbahçe yorumu! Kimliğini ortaya koyduğunda...

BÜLENT TİMURLENK: Gaziantep maçında orta saha ağırlıklı futbolculardan kurulu kadro 70 dakika isteneni yaptı. Özellikle Mert Hakan ve İrfan'ın coşkulu oyunu bunda etken. Ancak Belözoğlu'nun da dediği gibi, her maçın taktiği ayrı.

Flaş Fenerbahçe yorumu! Kimliğini ortaya koyduğunda...

Bu plan Başakşehir maçında işler mi, onu göreceğiz. Ancak insan yönetimi tecrübesi az olsa da çeyrek asırdır futbol sahasında olan Belözoğlu'nun futbol aklının yanına cesur kimliğini koyduğunda neler yapabileceğinin bir jeneriğini izledik. Bu önemli bir artıdır.

Flaş Fenerbahçe yorumu! Kimliğini ortaya koyduğunda...

ÖMER ÜRÜNDÜL: takımın genel gidişini sezon başından beri sportif direktör olarak yakından takip ediyordu. Ama Denizli ve Malatya maçlarında kadro teşkilinde hatalar yaptı. Son maçın kadrosu ise doğru. Ben zaten TRT'deki programlarımda, "Valencia'yı santrfor oynatması lazım. İrfan daha önceleri kanat forveti olarak zaman zaman görev aldı" demiştim.

Flaş Fenerbahçe yorumu! Kimliğini ortaya koyduğunda...

Tabii 10 numara formatına uygun Pelkas ve İrfan Can'ın kanat forveti olarak görevlendirilmesi mecburiyetten hasıl oldu ve de doğru yapıldı. Ama işler iyi giderken son 20 dakikada yapılan 5 oyuncu değişikliği takımı çorbaya döndürdü ve Fenerbahçe muhtemel puan kaybından şans eseri kurtuldu.

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