14 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda vaka sayısı 12 oldu

F.Bahçe'de Covid-19 şoku! Toplam vaka sayısı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

, kadın voleybol takımında 3 oyuncu ve 3 teknik personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı. Takımdaki toplam vaka bu sonuçların ardından 12'ye çıktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Misli.com Sultanlar Ligi finallerinde mücadele eden Opet, 3 oyuncu ve 3 teknik personelin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Takımda şu an 8 sporcu, 4 de teknik personel karantina altında bulunuyor.

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