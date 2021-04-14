14 Nisan 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda vaka sayısı 12 oldu
Fenerbahçe, kadın voleybol takımında 3 oyuncu ve 3 teknik personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı. Takımdaki toplam vaka bu sonuçların ardından 12'ye çıktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Misli.com Sultanlar Ligi finallerinde mücadele eden Fenerbahçe Opet, 3 oyuncu ve 3 teknik personelin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Takımda şu an 8 sporcu, 4 de teknik personel karantina altında bulunuyor.
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