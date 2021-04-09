Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler direkleri ve kaleci Ertaç'ı geçemedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor karşısında direklere takıldı. 56. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı önünden harika bir vuruş yaptı. Kaleci Ertaç'ın son anda anda tokatladığı top doksana girmek üzereyken üst direğe çarpıp kornere çıktı. 88. dakikada bu kez Enner Valenica aynı şanssızlığı yaşadı. Ekvadorlu oyuncunun kaleye gönderdi topa Ertaç yine son anda parmaklarıyla dokundu. Meşin yuvarlak bir kez daha üst direğe çarpıp dışarı gitti. Fenerbahçe'nin ligde bu sezon direkten dönen toplarının sayısı 19'a ulaştı.

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