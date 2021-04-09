09 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Ertaç Özbir ve direkleri geçemedi!

F.Bahçe kaleciyi ve direkleri geçemedi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.04.2021

'in 33. haftasında deplasmanda 'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler direkleri ve kaleci Ertaç'ı geçemedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sarı-lacivertliler, karşısında direklere takıldı. 56. dakikada 'ın ceza yayı önünden harika bir vuruş yaptı. Kaleci Ertaç'ın son anda anda tokatladığı top doksana girmek üzereyken üst direğe çarpıp kornere çıktı. 88. dakikada bu kez aynı şanssızlığı yaşadı. Ekvadorlu oyuncunun kaleye gönderdi topa Ertaç yine son anda parmaklarıyla dokundu. Meşin yuvarlak bir kez daha üst direğe çarpıp dışarı gitti. 'nin ligde bu sezon direkten dönen toplarının sayısı 19'a ulaştı.

Fenerbahçe Malatya'ya takıldı! haberin devamı

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