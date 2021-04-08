08 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Yeni-Malatyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu: İrfan Can'dan büyük beklentimiz var

Belözoğlu'dan İrfan Can sözleri! Ondan beklentimiz...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 33. haftasında Yeni-Malatyaspor- maçı öncesi teknik sorumlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "'ın 'nden 'e gelme sürecinden sonra tekrar Fenerbahçe'ye kazandırılma süreci herkesin malumu ve ondan çok büyük bir beklentimiz var" dedi.

Spor Toto 'in 33. haftasında - maçı öncesi teknik sorumlu değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI;

Oynamak istediğimiz bir oyun var ama çok fazla zamanımız olmadığı için farklı senaryolar deniyoruz. Oyuncu tercihlerini de buna göre yapıyoruz. Her maça ayrı bir senaryo ile çıkıyoruz.

'ın 'nden 'e gelme sürecinden sonra tekrar Fenerbahçe'ye kazandırılma süreci herkesin malumu. Ondan çok büyük beklentimiz var.

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