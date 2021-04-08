08 Nisan 2021, Perşembe
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi teknik sorumlu Emre Belözoğlu değerlendirmelerde bulundu.
Yeni-Malatyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu: İrfan Can'dan büyük beklentimiz var
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 33. haftasında Yeni-Malatyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi teknik sorumlu Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "İrfan Can'ın Gençlerbirliği'nden Başakşehir'e gelme sürecinden sonra tekrar Fenerbahçe'ye kazandırılma süreci herkesin malumu ve ondan çok büyük bir beklentimiz var" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi teknik sorumlu Emre Belözoğlu değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI;
Oynamak istediğimiz bir oyun var ama çok fazla zamanımız olmadığı için farklı senaryolar deniyoruz. Oyuncu tercihlerini de buna göre yapıyoruz. Her maça ayrı bir senaryo ile çıkıyoruz.
İrfan Can'ın Gençlerbirliği'nden Başakşehir'e gelme sürecinden sonra tekrar Fenerbahçe'ye kazandırılma süreci herkesin malumu. Ondan çok büyük beklentimiz var.
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