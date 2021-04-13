13 Nisan 2021, Salı

FENERBAHÇE

Transferi İngiliz basını duyurdu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertliler için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Transferi İngiliz basını duyurdu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.04.2021

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan ve 18 transfer yapan Fenerbahçe, son yıllardaki kötü gidişe bu sezon dur demek istiyor.

Transferi İngiliz basını duyurdu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

İlk olarak 'a cezayı kesen sarı lacivertliler, takımın başına 'nun gelmesiyle çıkışa geçti.

Transferi İngiliz basını duyurdu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

Kanarya, 'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla devirdi.

Transferi İngiliz basını duyurdu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

Sarı lacivertlilerde bir yandan da gelecek sezon yapılanması planlanmaya başladı.

Transferi İngiliz basını duyurdu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

Bu planlama çerçevesinde Fenerbahçe'nin sezon sonu en az 10 isim ile yollarını ayırması bekleniyor.

Transferi İngiliz basını duyurdu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

Sezon başında kadroya katılan bazı isimlerin de olduğu bu listede Fenerbahçe, kimini bonservis bedeliyle kimini kiralık kiminin de sözleşmesini feshederek göndermek istiyor.

Transferi İngiliz basını duyurdu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

Kanarya, gelecek sezona forvet ve savunma bölgesine takviye yaparak başlamak istiyor.

Transferi İngiliz basını duyurdu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

GÜNDEM BENTEKE

Gelecek sezon takıma etkili bir forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Place'ta forma giyen bulunuyor.

Transferi İngiliz basını duyurdu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

İngiliz basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin 12 aydır 'yi takipte olduğu iddia edildi.

Transferi İngiliz basını duyurdu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

Ayrıca haberde ile yapılan görüşmelerin ardından transferin olumlu sonuçlanacağına vurgu yapıldı.

Transferi İngiliz basını duyurdu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

Belçikalı forvet Premier Lig'de çıktığı 24 maçta 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Transferi İngiliz basını duyurdu! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...

ayrıca, Belçika milli takımı için 39 üst düzey maçta 16 gol attıktan sonra uluslararası sahneye damgasını vurmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Sinan Gümüş'ten flaş yorum! Uyanış yaşıyoruz Sinan Gümüş'ten flaş yorum! "Uyanış yaşıyoruz"
Yalçın istedi Belözoğlu kapıyor! Sahadaki yarış masaya da taşındı Yalçın istedi Belözoğlu kapıyor! Sahadaki yarış masaya da taşındı
Valencia'nın son durumu belli oldu! MR sonucu... Valencia'nın son durumu belli oldu! MR sonucu...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör