Son dakika spor haberi: Lazio'dan Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe'ye dönecek mi?
Fenerbahçe'nin sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle sattığı Vedat Muriqi, burada gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Yeniden sarı lacivertli kulübe döneceği konuşulan Kosovalı golcü için, takımından flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, büyük umutlarla Fenerbahçe'den transfer edilen ve henüz bekleneni veremeyen Vedat Muriqi ile ilgili konuştu.
Lazio'da Muriqi'e herkesin azami saygıyı gösterdiğini belirten Tare, Kosovalı forvetin adaptaston sürecinin beklenmeyen gelişmeler yüzünden çok geciktiğinin altını çizdi.
"VEDAT MURIQI'YE İNANIYORUZ"
Tare Vedat Muriqi'e takım ve taraftarların saygısının olduğunu belirterek, "Kendisini en iyi şekilde ifade etmeyi başaracağına yürekten inanıyoruz. Bu inancımızın nedeni İtalya futboluna çok şeyler verebilecek bir oyuncu, buraya uygun. Onun için iyi zamanlar gelecek" diye konuştu.
Vedat Muriqi sezon başında Fenerbahçe'den bonuslar hariç 18.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olmuştu. Muriqi, Serie A, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası'nda çıktığı toplam 26 maçta 2 gol 1 asist üreterek şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.
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