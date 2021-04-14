14 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Lazio'dan Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Fenerbahçe'nin sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle sattığı Vedat Muriqi, burada gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Yeniden sarı lacivertli kulübe döneceği konuşulan Kosovalı golcü için, takımından flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Lazio'dan Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe'ye dönecek mi?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 14.04.2021

Direktörü Igli Tare, büyük umutlarla 'den transfer edilen henüz bekleneni veremeyen ile ilgili konuştu.

Son dakika spor haberi: Lazio'dan Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe'ye dönecek mi?

'da Muriqi'e herkesin azami saygıyı gösterdiğini belirten Tare, Kosovalı forvetin adaptaston sürecinin beklenmeyen gelişmeler yüzünden çok geciktiğinin altını çizdi.

Son dakika spor haberi: Lazio'dan Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Tare açıklamasında, "Hem hem de 'da Vedat ilk yılını geçiriyor. İki kez ciddi sakatlık geçirdi, ayrıca koronavirüs nedeniyle de form tutmakta zorlandı. Özellikle coronadan sonra çok hızlı geri dönüş yapmak oldukça zor" değerlendirmesini yaptı.

Son dakika spor haberi: Lazio'dan Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe'ye dönecek mi?

"VEDAT MURIQI'YE İNANIYORUZ"
Tare 'e takım taraftarların saygısının olduğunu belirterek, "Kendisini en iyi şekilde ifade etmeyi başaracağına yürekten inanıyoruz. Bu inancımızın nedeni futboluna çok şeyler verebilecek bir oyuncu, buraya uygun. Onun için iyi zamanlar gelecek" diye konuştu.

Son dakika spor haberi: Lazio'dan Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe'ye dönecek mi?

sezon başında 'den bonuslar hariç 18.5 milyon euro bonservis bedeliyle 'ya transfer olmuştu. Muriqi, , 'nda çıktığı toplam 26 maçta 2 gol 1 asist üreterek şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

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