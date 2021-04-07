Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçına hazır!
Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33.haftasında 8 Nisan Perşembe günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 12.00'de başladı. Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Malatya'ya hareket edecek.
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