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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Sinan Gümüş'ten flaş yorum! "Uyanış yaşıyoruz"

Sinan Gümüş'ten flaş yorum! Uyanış yaşıyoruz
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

'de 100. maçına çıkmanın ve bu müsabakada gol atmanın mutluluğunu yaşayan Fenerbahçeli futbolcu , " yönetiminde bir uyanış yaşadığımızı düşünüyorum. Çok daha iyi bir takım olacağız." dedi. | Son dakika haberleri (FB spor haberi)

Sarı-lacivertli takımın 'i 3-1 mağlup ettiği müsabakada 'de "dalya" diyen 27 yaşındaki futbolcu açıklamada bulundu.

Ligde 100. maç heyecanını yaşadığı ve bu müsabakada fileleri havalandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Sinan Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig seviyesinde bir dakika oynamayı bile hayal ederken, 100 maça erişmem ve bu özel günü golle süslemem beni çok mutlu ediyor. Ancak hedefleri bulunan biri olarak, bununla yetinmek istemiyorum. Çok daha fazlasını başarabilirim ve başaracağıma inanıyorum. Şu an yönetiminde takım olarak bir uyanış yaşadığımızı düşünüyorum. Çok daha iyi bir takım olacağız. Ben de her hafta üzerine daha çok koyarak elimden geleni yapacağım."

SÜPER LİG'DE İLK MAÇINA 26 ARALIK 2014'TE ÇIKTI

Sarı-lacivertli takımda ilk sezonunu geçiren , Süper Lig'de daha önce ile Fraport TAV formaları altında da mücadele etti.

Futbolculuk kariyerine 'da başlayan Sinan, doğduğu kentin takımı ve Stuttgart'ın altyapısında forma giydi.

2014'te Galatasaray'a transfer olan Sinan Gümüş, Süper Lig'de ilk maçına 26 Aralık 2014'te çıktı. Sinan, sarı-kırmızılı takımın ile 1-1 berabere kaldığı maçın 88. dakikasında 'un yerine oyuna dahil olarak ligde ilk kez görev aldı.

Galatasaray'da 5 sezon forma giyen Sinan Gümüş, 2019'un temmuz ayında 'nın yolunu tuttu. İtalya Serie A ekibi 'da sadece 3 müsabakada forma giyebilen 27 yaşındaki futbolcuyu, 2019-2020 sezonunun ara transfer döneminde kadrosuna kattı. Kiralık olarak forma giydiği Antalyaspor'da sergilediği performansla dikkati çeken Sinan Gümüş, sezon başında ise ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

LİGDE 100 MAÇTA 27 GOL ATTI

Sinan Gümüş, Süper Lig kariyerinde forma giydiği 100 karşılaşmada 27 kez fileleri havalandırdı.

Ligde Galatasaray'da 75 maça çıkan Sinan, Antalyaspor'da 10, Fenerbahçe'de ise 15 karşılaşmada forma giydi.

Bu kulvarda sarı-lacivertli forma altında 3 gole imza atan Sinan Gümüş, Galatasaray'da 19, Antalyaspor'da ise 5 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de ilk golünü 27 Aralık 2015'te Galatasaray formasıyla karşısında kaydeden Sinan, sarı-kırmızılı takımda 3 lig şampiyonluğu yaşadı.

SÜPER LİG PERFORMANSI

Sinan Gümüş'ün Süper Lig performansı şöyle:

SezonTakımMaçGol
2014-2015Galatasaray4-
2015-2016Galatasaray155
2016-2017Galatasaray187
2017-2018Galatasaray193
2018-2019Galatasaray194
2019-2020Fraport TAV Antalyaspor105
2020-2021Fenerbahçe153
Toplam10027

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