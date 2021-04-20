20 Nisan 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den stopere dev hamle! Listede 2 aday (Fb haberi)

Stoper mevkisinde transfer girişimlerine başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Attila Szalai'ye partner arayan sarı lacivertliler, yıldız isimleri gündemine aldı. Kanarya, savunma bölgesine en az 1 isim almayı düşünürken, bu bölge için 2 aday belirledi. İşte ayrıntılar.... Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den stopere dev hamle! Listede 2 aday Fb haberi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

'u gözden çıkaran, 'ın performansını da yeterli bulmayan , gelecek sezon stopere en az bir takviye yapmayı planlıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den stopere dev hamle! Listede 2 aday Fb haberi

İLK HEDEF BOATENG!
Arayışları sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar ilk aday olarak 'le sözleşmesi bitecek 'i belirledi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den stopere dev hamle! Listede 2 aday Fb haberi

RAKİP CİDDİ!
Sarı-lacivertliler 32 yaşındaki Boateng için ile çekişiyor. Hedef daha iyi bir ücret önerip, Alman stoperin rotasını 'a çevirmek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den stopere dev hamle! Listede 2 aday Fb haberi

DİĞER ADAY YERRY MINA!
'nın Boateng'in yanı sıra İngiltere ekibi 'dan 'yı da gündemine aldığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den stopere dev hamle! Listede 2 aday Fb haberi

MINA'DA KİRALIK FORMÜLÜ
Sözleşmesi devam eden 26 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı için kiralık formülü düşünülüyor. Bu sezon 'de 21 maçta forma giyen Mina 2 gole imza attı.

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