Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den stopere dev hamle! Listede 2 aday (Fb haberi)
Stoper mevkisinde transfer girişimlerine başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Attila Szalai'ye partner arayan sarı lacivertliler, yıldız isimleri gündemine aldı. Kanarya, savunma bölgesine en az 1 isim almayı düşünürken, bu bölge için 2 aday belirledi. İşte ayrıntılar.... Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Mauricio Lemos'u gözden çıkaran, Marcel Tisserand'ın performansını da yeterli bulmayan Fenerbahçe, gelecek sezon stopere en az bir takviye yapmayı planlıyor.
İLK HEDEF BOATENG!
Arayışları sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar ilk aday olarak Bayern Münih'le sözleşmesi bitecek Jerome Boateng'i belirledi.
DİĞER ADAY YERRY MINA!
Kanarya'nın Boateng'in yanı sıra İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan Yerry Mina'yı da gündemine aldığı ifade edildi.
MINA'DA KİRALIK FORMÜLÜ
Sözleşmesi devam eden 26 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı için kiralık formülü düşünülüyor. Bu sezon Premier Lig'de 21 maçta forma giyen Mina 2 gole imza attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig