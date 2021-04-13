Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı ve mücadeleyi 3-1 kazandı. Böylelikle Kanarya, teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte çıktığı 3 maçta 7 puan topladı ve lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu maçı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)