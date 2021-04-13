13 Nisan 2021, Salı
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Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın son durumu belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe'de Enner Valencia sakatlanmıştı. Yıldız oyuncuya yapılan MR temiz çıktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan ve bu sezon sarı lacivertli takımdaki en golcü futbolcu olan Enner Valencia'dan müjdeli haber geldi.
Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan Valencia'nın MR'ı çekilirken herhangi bir bulguya rastlanmadı.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAHADA
Kasığında az miktarda ödem tespit edilen futbolcunun tedavisine başlanırken Ekvadorlu golcünün Başakşehir maçında oynamasına engel olacak bir durumun olmadığı belirtildi.
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün MR'ı ise bu akşam çekilecek.
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