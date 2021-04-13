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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın son durumu belli oldu!

Valencia'nın son durumu belli oldu! MR sonucu...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

'in 34. haftasında sahasında ile karşılaşan 'de sakatlanmıştı. Yıldız oyuncuya yapılan MR temiz çıktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'nin 'yı 3-1 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan ve bu sezon sarı lacivertli takımdaki en golcü futbolcu olan 'dan müjdeli haber geldi.

Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan Valencia'nın MR'ı çekilirken herhangi bir bulguya rastlanmadı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAHADA

Kasığında az miktarda ödem tespit edilen futbolcunun tedavisine başlanırken Ekvadorlu golcünün Başakşehir maçında oynamasına engel olacak bir durumun olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün MR'ı ise bu akşam çekilecek.

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