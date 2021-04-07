Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor karşılaşması için Fenerbahçe kafilesi Malatya'ya geldi!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertliler bu mücadelede için Malatya'ya geldi. Malatya Havalimanı'na özel uçakla gelen Kanarya'ya taraftarlar karşılama düzenledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.
Malatya Havalimanı'na özel uçakla gelen sarı-lacivertli kafileyi karşılayan taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe taraftarları Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'na da çiçek verdi.
Havalimanının önünde bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, takım otobüsünü meşalelerle karşıladı.
Sarı-lacivertli kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.
Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
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