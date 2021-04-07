07 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor karşılaşması için Fenerbahçe kafilesi Malatya'ya geldi!

F.Bahçe kafilesi Malatya'ya geldi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında , 'a konuk olacak. Sarı lacivertliler bu mücadelede için 'ya geldi. 'na özel uçakla gelen Kanarya'ya taraftarlar karşılama düzenledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak , 'ya geldi.

'na özel uçakla gelen sarı-lacivertli kafileyi karşılayan taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe taraftarları Direktörü 'na da çiçek verdi.

Havalimanının önünde bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, takım otobüsünü meşalelerle karşıladı.

Sarı-lacivertli kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın saat 19.00'da 'nda oynanacak.

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