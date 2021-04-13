Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! "Takım ilk kez hakkını aradı"

GÜRCAN BİLGİÇ:

Baktılar ki "santrforlar" ile olmuyor, "oyunumuzu değiştirelim" demiş Emre Belözoğlu... Bazılarımızın "sıfır" forvet diyebileceğimiz bir düzenle başladılar. Görünürde Valencia en uçta ama uygulamada Pelkas da giriyor içeri, Ozan da Mert Hakan da...