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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! "Takım ilk kez hakkını aradı"

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı ve mücadeleyi 3-1 kazandı. Böylelikle Kanarya, teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte çıktığı 3 maçta 7 puan topladı ve lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu maçı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 13.04.2021 09:22
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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! Takım ilk kez hakkını aradı

GÜRCAN BİLGİÇ:

Baktılar ki "santrforlar" ile olmuyor, "oyunumuzu değiştirelim" demiş Emre Belözoğlu... Bazılarımızın "sıfır" forvet diyebileceğimiz bir düzenle başladılar. Görünürde Valencia en uçta ama uygulamada Pelkas da giriyor içeri, Ozan da Mert Hakan da...

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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! Takım ilk kez hakkını aradı

Gözleri yoran, oyuncularından sorumluluk isteyen bir tercihti bu. Peşinden kısa pasların nakış işlediği, özellikle sağ kanatta yoğunlaşan atak girişimleriyle geçti ilk yarı. İki boş kale kaçırması da bu yaptılar.

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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! Takım ilk kez hakkını aradı

Serdar Aziz kendi kalesine attıklarından daha kolayını kaçırdı bir metre mesafeden. Soyunma odasına büyük güvenle ama golsüz gittiler. Gaziantep'in defans duvarında gedik arıyorlardı. Yerden oynamak istiyor ama yüksek topu tercih etmeye zorluyordu rakip.

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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! Takım ilk kez hakkını aradı

Orta saha kalitesine rağmen, baskıdan kazandıkları topla buldular golü. Sonrasında; doktor değişiyor ama hastalık devam ediyor. Serdar Aziz yine gereksiz faul yaptı, frikiği hediye etti. Daha ilginci barajın arkasında Pelkas yere yattı, kaleci Altay kaldırdı. Maxim zıplayan barajın altından vurdu, kaleci kurtardığı topu içeri aldı ve 1-1...

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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı sonrası çarpıcı yorum! Takım ilk kez hakkını aradı

Takımı yönetenler incelemiş, barajın nasıl kurulacağını belirlemiş, 20 yaşındaki çocuk (Altay) arkadaşına "kalk" diyor. Aslında az diyoruz; "Bu takımın sorunu teknik adam değil, futbolcu kalitesizliği" diye.

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