Fenerbahçe'de 1 pozitif vaka daha!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir kişinin daha corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sarı-lacivertlilerde Covid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 6'ya yükseldi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, takımda semptom gösteren bir teknik ekip çalışanının tedbir amacıyla VakıfBank ile oynanan Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında görev almadığı ve yapılan testinin pozitif olarak sonuçlandığı belirtildi.

Fenerbahçe Opet'te 5 oyuncunun da testi pozitif çıkmıştı.

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