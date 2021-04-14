14 Nisan 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'de 1 pozitif vaka daha!
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda bir kişinin daha corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sarı-lacivertlilerde Covid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 6'ya yükseldi.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, takımda semptom gösteren bir teknik ekip çalışanının tedbir amacıyla VakıfBank ile oynanan Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında görev almadığı ve yapılan testinin pozitif olarak sonuçlandığı belirtildi.
Fenerbahçe Opet'te 5 oyuncunun da testi pozitif çıkmıştı.
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