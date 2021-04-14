14 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 1 pozitif vaka daha!

F.Bahçe'den 1 pozitif vaka daha!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.04.2021

Kadın Voleybol Takımı'nda bir kişinin daha corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sarı-lacivertlilerde Covid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 6'ya yükseldi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, takımda semptom gösteren bir teknik ekip çalışanının tedbir amacıyla ile oynanan Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında görev almadığı ve yapılan testinin pozitif olarak sonuçlandığı belirtildi.

'te 5 oyuncunun da testi pozitif çıkmıştı.

F.Bahçe'de vaka sayısı artıyor! İşte toplam rakam haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'ye dönecek mi? Lazio'dan flaş açıklama F.Bahçe'ye dönecek mi? Lazio'dan flaş açıklama
Usta isimden çok sert Belözoğlu sözleri! Skandal... Usta isimden çok sert Belözoğlu sözleri! "Skandal..."
F.Bahçe ile anlaşamamıştı! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe ile anlaşamamıştı! Yeni takımı belli oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör