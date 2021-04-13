Fenerbahçeli Mesut Özil'den çok konuşulacak hamle! Anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'nin devre arasında Arsenal'den kadrosuna kattığı Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, çok konuşulacak bir harekete imza attı. Tecrübeli oyuncunun Meksika Ligi temsilcisi Necaxa'nın yarısını almak istediği ve bu konuda anlaşma sağlandığı ifade edilirken, ortakları arasında Kate Upton ve Eva Longoria'nın da olduğu belirtildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
F.Bahçeli futbolcu Mesut Özil'in de içinde bulunduğu bir yatırımcı grup, Meksika Futbol Ligi (Liga MX) ekiplerinden Necaxa'nın yarısını almak üzere anlaşmaya vardı.
Emlak yatırımcıları Al Tylis ve Sam Porter'ın önderlik ettiği grupta Özil'in yanı sıra ünlü oyuncu Eva Longoria, top model Kate Upton'la beyzbolcu kocası Justin Verlander da bulunuyor.
Kulübün sahibi Tinajero Ailesi'nin olayı doğruladığı ancak Meksika Futbol Ligi Yönetimi'nin henüz satışı onaylamadığı belirtildi.
Onay gelmesi durumunda Meksika Ligi'nde ilk kez bu denli büyük bir ABD yatırımı gerçekleşmiş olacak.
DOKUZ HANELi RAKAM
Satış rakamı hakkında bir rakam telaffuz edilmese de Sportico'nun haberine göre verilen teklif dokuz haneli...
1923 yılında kurulan, 'Elektrikçiler' lakaplı Necaxa şu anda 18 takımlı Meksika Ligi'nde son sırada bulunuyor.
Kulübün tarihinde 3 lig, 8 Meksika Kupası, 2 Kuzey Amerika Şampiyonlar Ligi, 1 Kuzey Amerika Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu bulunuyor.
Liga MX, 128 milyon nüfuslu Meksika'nın en popüler spor organizasyonu olduğu gibi ülkenin kuzey komşusu ABD'ye nüfusları yaklaşık 40 milyonu bulan Meksikalı 'gurbetçiler' tarafından da ilgiyle takip edilmekte.
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