13 Nisan 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Mesut Özil'den çok konuşulacak hamle! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin devre arasında Arsenal'den kadrosuna kattığı Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, çok konuşulacak bir harekete imza attı. Tecrübeli oyuncunun Meksika Ligi temsilcisi Necaxa'nın yarısını almak istediği ve bu konuda anlaşma sağlandığı ifade edilirken, ortakları arasında Kate Upton ve Eva Longoria'nın da olduğu belirtildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçeli Mesut Özil'den çok konuşulacak hamle! Anlaşma sağlandı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

F.Bahçeli futbolcu 'in de içinde bulunduğu bir yatırımcı grup, Futbol Ligi (Liga MX) ekiplerinden Necaxa'nın yarısını almak üzere anlaşmaya vardı.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den çok konuşulacak hamle! Anlaşma sağlandı

Emlak yatırımcıları Al Tylis ve Sam Porter'ın önderlik ettiği grupta Özil'in yanı sıra ünlü oyuncu , top model 'la beyzbolcu kocası Justin Verlander da bulunuyor.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den çok konuşulacak hamle! Anlaşma sağlandı

Kulübün sahibi Tinajero Ailesi'nin olayı doğruladığı ancak Futbol Ligi Yönetimi'nin henüz satışı onaylamadığı belirtildi.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den çok konuşulacak hamle! Anlaşma sağlandı

Onay gelmesi durumunda Ligi'nde ilk kez bu denli büyük bir ABD yatırımı gerçekleşmiş olacak.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den çok konuşulacak hamle! Anlaşma sağlandı

DOKUZ HANELi RAKAM
Satış rakamı hakkında bir rakam telaffuz edilmese de Sportico'nun haberine göre verilen teklif dokuz haneli...

Fenerbahçeli Mesut Özil'den çok konuşulacak hamle! Anlaşma sağlandı

1923 yılında kurulan, 'Elektrikçiler' lakaplı Necaxa şu anda 18 takımlı Ligi'nde son sırada bulunuyor.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den çok konuşulacak hamle! Anlaşma sağlandı

Kulübün tarihinde 3 lig, 8 Kupası, 2 Kuzey Amerika Şampiyonlar Ligi, 1 Kuzey Amerika Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Fenerbahçeli Mesut Özil'den çok konuşulacak hamle! Anlaşma sağlandı

Liga MX, 128 milyon nüfuslu 'nın en popüler spor organizasyonu olduğu gibi ülkenin kuzey komşusu ABD'ye nüfusları yaklaşık 40 milyonu bulan Meksikalı 'gurbetçiler' tarafından da ilgiyle takip edilmekte.

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