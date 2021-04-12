12 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de vaka sayısı 5'e yükseldi!

F.Bahçe'de vaka sayısı artıyor! İşte toplam rakam
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.04.2021

Son dakika haberleri: 'nda 2 sporcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklandı. Böylelikle sarı lacivertlilerde vaka sayısı 5'e yükselmiş oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Sarı lacivertlilerden yapılan resmi açıklamada, " Opet Takımımızda semptom gösteren 2 sporcumuzun bugün yeniden yapılan test sonucu pozitif sonuçlanmış olup, toplamda 5 sporcumuzun tedavi ve karantina süreçleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Emre Belözoğlu'dan ilk 11 açıklaması! Emre Belözoğlu'dan ilk 11 açıklaması!
Fenerbahçe - Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu Fenerbahçe - Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu
F.Bahçe'ye şok sözler! Hiçbiri takımlarına inanmıyor F.Bahçe'ye şok sözler! "Hiçbiri takımlarına inanmıyor"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör