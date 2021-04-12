Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de vaka sayısı 5'e yükseldi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 2 sporcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklandı. Böylelikle sarı lacivertlilerde vaka sayısı 5'e yükselmiş oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Sarı lacivertlilerden yapılan resmi açıklamada, "Fenerbahçe Opet Takımımızda semptom gösteren 2 sporcumuzun bugün yeniden yapılan test sonucu pozitif sonuçlanmış olup, toplamda 5 sporcumuzun tedavi ve karantina süreçleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Fenerbahçe Opet Takımımızda semptom gösteren 2 sporcumuzun bugün yeniden yapılan test sonucu pozitif sonuçlanmış olup, toplamda 5 sporcumuzun tedavi ve karantina süreçleri devam etmektedir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/Sbl8v5KMfN — Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) April 12, 2021

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