12 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi Muriqi ve Jailson da kurtaramadı! Dev bilanço açıklandı

F.Bahçe'yi Muriqi ve Jailson da kurtaramadı! Dev bilanço açıklandı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.04.2021

Son dakika spor haberleri: Maddi olarak zor günler geçiren 'nin 1 Haziran 2020 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasındaki mali bilançosu açıklandı. Sarı lacivertliler; yaz transfer döneminde ve ’un satışından toplam 21.5 milyon euro kasasına koymasına rağmen büyük zarara uğradı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Ekonomik açıdan diğer ezeli rakipleri gibi zor bir dönemden geçen 'de, 1 Haziran 2020 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasındaki 9 aylık bilanço açıklandı.

, gibi oyuncuların satışına rağmen sarı lacivertlilerin 102 milyon 429 bin 627 lira zarar ettiğini bildirildi.

2 milyar 422 milyon 356 bin 307 lira finansal borcu bulunan Fenerbahçe'nin öz kaynağı da 904 milyon 234 bin 241 lira negatife düştü.

F.Bahçe'de büyük kayıp! Tam tamına... haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının VAR'ı belli oldu! Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının VAR'ı belli oldu!
Çarpıcı F.Bahçe tespiti! Kazanmaya mahkumlar Çarpıcı F.Bahçe tespiti! "Kazanmaya mahkumlar"
F.Bahçe'de büyük kayıp! Tam tamına... F.Bahçe'de büyük kayıp! Tam tamına...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör