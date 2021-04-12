Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'yi Muriqi ve Jailson da kurtaramadı! Dev bilanço açıklandı

Son dakika spor haberleri: Maddi olarak zor günler geçiren Fenerbahçe'nin 1 Haziran 2020 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasındaki mali bilançosu açıklandı. Sarı lacivertliler; yaz transfer döneminde Vedat Muriqi ve Jailson’un satışından toplam 21.5 milyon euro kasasına koymasına rağmen büyük zarara uğradı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Ekonomik açıdan diğer ezeli rakipleri gibi zor bir dönemden geçen Fenerbahçe'de, 1 Haziran 2020 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasındaki 9 aylık bilanço açıklandı.

Vedat Muriqi, Jailson gibi oyuncuların satışına rağmen sarı lacivertlilerin 102 milyon 429 bin 627 lira zarar ettiğini bildirildi.

2 milyar 422 milyon 356 bin 307 lira finansal borcu bulunan Fenerbahçe'nin öz kaynağı da 904 milyon 234 bin 241 lira negatife düştü.

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