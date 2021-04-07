Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Denizlispor'u mağlup etti. Şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi üzerine haftanın kazananı olan sarı lacivertlilerde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu Samandıra'da oyunculara bir konuşma yaptı. Futbolculara uyarılarda bulunan Belözoğlu, "Havaya girmek yok, ayaklarımız yere sağlam basmalı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Lider Beşiktaş ile Galatasaray'ın kaybettiği haftada Denizlispor karşısında çok önemli bir 3 puan alan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan öğrencilerine ilk uyarı geldi. Karşılaşmanın ardından futbolcuları mücadelelerinden dolayı tebrik eden Belözoğlu, dün de Samandıra'da kısa bir konuşma yaptı. Çok önemli bir galibiyet aldıklarına değinen genç hoca, "Ancak dikkatli olmak zorundayız. Bir galibiyetle bizi şampiyon ilan etmeye başladılar. Önceki sezonlarda olduğu gibi bu hataya düşmemeliyiz. Havaya girmek yok, ayaklarımız yere sağlam basmalı" dedi.



'YAKIŞANI YAPACAĞIZ'

Belözoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Oyun anlamında kendimizi çok geliştirmeliyiz. Denizlispor karşısında ikinci yarıda oynadığımız futbolu kalan 9 haftaya en iyi şekilde yaymalıyız. Sahaya konsantre olup, saha dışında konuşulanlara kulaklarımızı tıkayacağız. İşimiz kolay değil. Son maçın son saniyesine kadar mücadelemiz sürecek. Her maça final niteliğinde çıkıp, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Kalan 9 maçımızda da 27 puana talibiz. Ne rakiplerimizi küçümseyeceğiz ne de ezileceğiz. F.Bahçe'ye yakışanı yapıp, hedefimizi kovalayacağız."

SAMANDIRA'DA DURMAK YASAK

Denizli galibiyetiyle 32. haftayı kapatan Fenerbahçe, Malatya ile perşembe günü oynanacak maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Samandıra'da çalışan sarı-lacivertlilerde; Denizli'ye karşı 11'de maça başlayanlar yenileme antrenmanı yaptı. Diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı bir çalışmayla günü tamamladı. Bu arada teknik heyet ve futbolcuların neşeli halleri de objektiflere yansıdı. (Fotomaç)

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