07 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'sinde Erol Bulut esintileri! Denizlispor maçında...

Erol Bulut gitti ama izi kaldı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.04.2021

Fenerbahçe'de teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından takımın yeni hocası Emre olmuştu. Sarı lacivertlilerin başında ilk sınavını 'a karşı veren Belözoğlu'nun takımında, Erol 'un esintileri görüldü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Milli takımlarında olan futbolcular ve Kovid-19 vakaları nedeniyle talebeleriyle uzun süreli vakit geçiremeyen Emre , 'dan 3 puanı aldı. Ancak mücadele ve istatistikler selefi 'tan farklı olmadı. İşte madde madde Belözoğlu'nun takımı:

döneminden alıştığımız 4-1-4-1 ve 4-2-3-1'lik anlayışlarla mücadele edilerken, istatistiklerde de benzerlikler ortaya çıktı.

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, Bulut döneminde yüzde 82.1'lik pas başarı yüzdesi yakaladı. Bu değer önceki akşam da yüzde 81 oldu. 4 20 şutunda 2 isabet bulan sarı-lacivertliler, şut sayısı ortalamasını 11'den 20'ye yükseltti.

İsabetli şut karnesi de 5,4'ten 2'ye geriledi.

Belözoğlu'nun takımı, 37 ortasının 27'sini adrese gönderemezken, burada da Bulut döneminin ilk haftalarını akıllara getirdi. (Sabah)

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