18 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Başakşehir Fenerbahçe maçına Harun Tekin damgası! O alanda Süper Lig'in en iyisi

Lige Harun Tekin damgası! O alanda en iyisi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında ile karşılaşan Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yaşadığı sakatlık sonrası kaleyi devralan , 'nın penaltısını çıkararak galibiyette başrol oynadı. Tecrübeli kaleci, Süper Lig'de 2014-15 sezonundan bu yana 22 penaltının 10'unda gole izin vermeyerek en çok penaltı kurtaran kaleci oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Altay Bayındır'ın el bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası kaleye geçen maça damga vuran isim oldu. Karşılaşmanın genelinde önemli kurtarışlara imza atan deneyimli file bekçisi, 87. dakikasında 'nın penaltısını çıkararak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Deneyimli kaleci, Başakşehir atağında soldan ceza alanına giren Gulbrandsen'e yaptığı müdahalenin ardından önce penaltı yaptırdı, ardından topun başına gelen Edin Visca'nın penaltısında gole izin vermedi. Harun Tekin penaltının dışında da karşılaşmada 4 önemli pozisyonda gole izin vermedi.

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ
Penaltılardaki başarısıyla öne çıkan Harun Tekin, böylece kalede olduğu 22 penaltının 10'unda gole izin vermeyerek önemli bir istatistiğe de imza attı. 31 yaşındaki oyuncu, 2014-15'ten bu yana en çok penaltı kurtaran oyuncu konumunda da yer aldı.

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