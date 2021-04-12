Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının VAR hakemi belli oldu!

Son dakika spor haberleri: Maddi olarak zor günler geçiren Fenerbahçe'nin 1 Haziran 2020 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasındaki mali bilançosu açıklandı. Sarı lacivertliler; yaz transfer döneminde Vedat Muriqi ve Jailson'un satışından toplam 21.5 milyon euro kasasına koymasına rağmen büyük zarara uğradı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)