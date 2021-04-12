12 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının VAR hakemi belli oldu!

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının VAR'ı belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

Spor Toto 'in 34. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'de 34. haftanın kapanış maçında , sahasında 'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi oldu.

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