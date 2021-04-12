12 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında sahaya kedi girdi

Kadıköy’de sahaya kedi girdi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

Spor Toto 'in 34. haftasında 'nda oynanan - maçında sahaya kedi girdi.

'in 34. haftasında oynanan - mücadelesinde sahaya kedi girdi. Maçın 65. dakikasında Gaziantep FK'nın Fenerbahçe kalesine kullandığı serbest vuruş öncesinde siyah-kırmızılıların kalesi önünde sahaya giren kedi bir süre dolaşırken, daha sonra zeminin dışına çıkarak uzaklaştı.


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