12 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe seri peşinde! İşte Emre Belözoğlu'nun Gaziantep FK maçı 11'i

Kanarya seri peşinde! İşte Belözoğlu'nun G.Antep maçı 11'i
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

Spor Toto 'in 34. haftasında , sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanında 2 puan bırakarak zirve yolunda ağır yara alan sarı-lacivertliler, Gaziantep maçıyla yeni bir seri yakalamak ve şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor. Kanarya'da teknik sorumlu , kritik mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri...

'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanında 2 puan yitiren sarı-lacivertliler, sahasında kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden 'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan ve forma giyemeyecek. 'nin durumu ise belirsiz.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN, SERDAR, SZALAI, CANER, GUSTAVO (OZAN), SOSA, , VALENCIA, , SAMATTA (THIAM)

GAZİANTEP FK: GÜNAY, OLKOWSKI, RODERICK, DJILOBODJI, MARANHAO, MIRALLAS, RASHID, VETRIH, MAXIM, DICKO, KENAN

7 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında yer alan , Pelkas, , Sosa, Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, bu akşam da sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Konuk ekipte de önemli eksikler var. Teknik direktör Ricardo Sa Pinto cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacak. Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakat. 3 oyuncu ise Kovid-19 karantinasında bulunuyor. Muhammet Demir'in durumu da maç saatinde belli olacak.

19
Fenerbahçe'nin bu sezon ligde 19 topu direklerden döndü. Son maçında 2 kez direğe takılan Kanarya söz konusu karşılaşmalarda 7 puan kaybetti.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynadığı son 5 maçta 1 kez galip geldi. (3M/1B). Gaziantep FK ise deplasmanda 8 maçtır kazanamıyor. (5M/3B).

(Fotomaç)

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