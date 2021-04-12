Fenerbahçe seri peşinde! İşte Emre Belözoğlu'nun Gaziantep FK maçı 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan bırakarak zirve yolunda ağır yara alan sarı-lacivertliler, Gaziantep maçıyla yeni bir seri yakalamak ve şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor. Kanarya'da teknik sorumlu Emre Belözoğlu, kritik mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri...

MUHTEMEL 11'LER



FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN, SERDAR, SZALAI, CANER, GUSTAVO (OZAN), SOSA, MERT HAKAN, VALENCIA, PELKAS, SAMATTA (THIAM)

GAZİANTEP FK: GÜNAY, OLKOWSKI, RODERICK, DJILOBODJI, MARANHAO, MIRALLAS, RASHID, VETRIH, MAXIM, DICKO, KENAN

7 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında yer alan Caner Erkin, Pelkas, İrfan Can, Sosa, Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, bu akşam da sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Konuk ekipte de önemli eksikler var. Teknik direktör Ricardo Sa Pinto cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacak. Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakat. 3 oyuncu ise Kovid-19 karantinasında bulunuyor. Muhammet Demir'in durumu da maç saatinde belli olacak.



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Fenerbahçe'nin bu sezon ligde 19 topu direklerden döndü. Son Yeni Malatya maçında 2 kez direğe takılan Kanarya söz konusu karşılaşmalarda 7 puan kaybetti.



Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynadığı son 5 maçta 1 kez galip geldi. (3M/1B). Gaziantep FK ise deplasmanda 8 maçtır kazanamıyor. (5M/3B).

(Fotomaç)

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