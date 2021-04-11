11 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Dev kulüpler Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Szalai'yi izlemeye geliyor!

Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Altay Bayındır ve devre arasında transfer edilen Attila Szalai için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi. İki futbolcu için Avrupa kulüpleri Gaziantep FK maçına scout yollayacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Dev kulüpler Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Szalai'yi izlemeye geliyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

'de bu sezonun en başarılı iki ismi olan ve 'nin performansı Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Dev kulüpler Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Szalai'yi izlemeye geliyor!

Takvim'de yer alan habere göre toplam 6 kulüp, bu iki oyuncu için ligde yarın oynanacak - maçına scout gönderme kararı aldı.

Son dakika spor haberleri: Dev kulüpler Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Szalai'yi izlemeye geliyor!

A Milli Takım'a yükselme başarısı gösteren ve bu sezon birçok maçta 'yi kurtaran isim olan Altay için Ajax, Crystal Palace, Newcastle United ve Aston Villa temsilci gönderecek.

Son dakika spor haberleri: Dev kulüpler Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Szalai'yi izlemeye geliyor!

Macar savunma oyuncusu 'yi izlemek için ise İtalya Serie A takımlarından Napoli ve Lazio temsilcilerini gönderiyor.

Son dakika spor haberleri: Dev kulüpler Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Szalai'yi izlemeye geliyor!

Böylece, Yunan yıldız Pelkas ve Ozan Tufan ile birlikte 'de yakın takibe alınan oyuncu sayısı 4'e çıktı.

Son dakika spor haberleri: Dev kulüpler Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Szalai'yi izlemeye geliyor!

Öte yandan basını için 20 milyon euro'nun üzerinde teklif gelebileceğini iddia ediyor.

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