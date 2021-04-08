08 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu'nun tek hedefi 9'da 9! İşte Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

F.Bahçe'de hedef 9'da 9! İşte Malatyaspor maçı 11'i...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.04.2021

Spor Toto 'in 33. haftasında Fenerbahçe, 'a konuk oluyor. Şampiyonluk yolundaki rakipleri 'ın kazandığı ve 'ın bay geçtiği haftada mutlak galibiyet isteyen sarı lacivertlilerde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun da nasıl bir kadro çıkaracağı merak konusu. işte Yeni - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe, 'in 33. haftasında bu akşam deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek. Ligde Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Yukatel Denizlispor'u mağlup eden ve zirveyle puan farkını 2'ye düşüren sarı lacivertliler, Yeni 'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

YENİ MALATYASPOR - Abdulsamet, Chebake, , , , , Zuqui, , Fofana, Tetteh, Adem

FENERBAHÇE - Altay, Gökhan, Serdar, , Caner, , Ozan, Osayi, Pelkas, İrfan (Sinan), Samatta

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LİGİN BOYU KISALDI

Samandıra'da dün gerçekleştirilen son idmanda bir toplantı yapan Emre Belözoğlu'nun, "Ligin boyu kısaldı. Şampiyon olmak istiyorsak kalan 9 maçı da kazanmalıyız. Malatyaspor da bunlardan birisi. Herkesten geçtiğimiz hafta olduğu gibi sahada yüreğiyle mücadele etmesini istiyorum" dediği öğrenildi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 3-0 kazanmıştı. Malatyaspor ligde 11 maçtır kazanamıyor (6 mağlubiyet, 5 beraberlik). (Fotomaç)

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