Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş'ın kazandığı ve Galatasaray'ın bay geçtiği haftada mutlak galibiyet isteyen sarı lacivertlilerde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun da nasıl bir kadro çıkaracağı merak konusu. işte Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Ligde Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Yukatel Denizlispor'u mağlup eden ve zirveyle puan farkını 2'ye düşüren sarı lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

YENİ MALATYASPOR - Abdulsamet, Chebake, Wallave, Semih, Karim Hafez, Mustafa, Zuqui, Acquah, Fofana, Tetteh, Adem

FENERBAHÇE - Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Osayi, Pelkas, İrfan (Sinan), Samatta

LİGİN BOYU KISALDI

Samandıra'da dün gerçekleştirilen son idmanda bir toplantı yapan Emre Belözoğlu'nun, "Ligin boyu kısaldı. Şampiyon olmak istiyorsak kalan 9 maçı da kazanmalıyız. Malatyaspor da bunlardan birisi. Herkesten geçtiğimiz hafta olduğu gibi sahada yüreğiyle mücadele etmesini istiyorum" dediği öğrenildi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 3-0 kazanmıştı. Malatyaspor ligde 11 maçtır kazanamıyor (6 mağlubiyet, 5 beraberlik). (Fotomaç)

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