Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 3 corona virüsü vakası!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Kadın Voleybol Takımı'nda 3 sporcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe, Kadın Voleybol Takımı'nda 3 sporcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza yapılan rutin PCR testleri sonucunda 3 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmış, sporcularımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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