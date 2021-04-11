11 Nisan 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 3 corona virüsü vakası!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Kadın Voleybol Takımı'nda 3 sporcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe, Kadın Voleybol Takımı'nda 3 sporcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza yapılan rutin PCR testleri sonucunda 3 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmış, sporcularımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
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