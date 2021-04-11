11 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 3 corona virüsü vakası!

F.Bahçe'de 3 pozitif vaka!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, 'nda 3 sporcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

, 'nda 3 sporcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza yapılan rutin PCR testleri sonucunda 3 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmış, sporcularımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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