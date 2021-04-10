10 Nisan 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas Türk vatandaşlığına geçti!

Melissa Vargas Türk vatandaşlığına geçti!
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

'nın pasör çaprazı , vatandaşlığına geçti. da forma giyecek olan yıldız oyuncuyu, Başkan Erdoğan da kutladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nın pasör çaprazı , vatandaşlığına geçti.

T.C. Vatandaşlığı'na geçme işlemleri tamamlandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Melissa Vargas, Başkan 'a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu, formasını giymek için sabırsızlandığını ve için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

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