Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın pasör çaprazı Melissa Vargas, Türk vatandaşlığına geçti.

T.C. Vatandaşlığı'na geçme işlemleri tamamlandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Melissa Vargas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu, A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

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