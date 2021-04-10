10 Nisan 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas Türk vatandaşlığına geçti!
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın pasör çaprazı Melissa Vargas, Türk vatandaşlığına geçti. Türk milli takımında da forma giyecek olan yıldız oyuncuyu, Başkan Erdoğan da kutladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın pasör çaprazı Melissa Vargas, Türk vatandaşlığına geçti.
T.C. Vatandaşlığı'na geçme işlemleri tamamlandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Melissa Vargas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu, A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Son dakika corona virüsü haberleri: Sinovac aşısının bağışıklık oranı ne? Açıklandı...
- Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 6 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...