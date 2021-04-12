12 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mame Thiam’ın Gaziantep uğuru

Thiam’ın Gaziantep uğuru
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.04.2021

Fenerbahçe'ye sezon başında Kasımpaşa'dan transfer olan Mame Thiam, Gaziantep'e karşı Kasımpaşa formasıyla üç Süper Lig maçında 3 gol kaydetti.

Fenerbahçe'ye sezon başında Kasımpaşa'dan transfer olan Mame Thiam, Gaziantep'e karşı Kasımpaşa formasıyla üç Süper Lig maçında 3 gol kaydetti. Thiam, sarı- lacivertli formayla ilk yarıdaki müsabakasını ise boş geçerken, 46'da yerini Ferdi'ye bırakmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya seri peşinde! İşte Belözoğlu'nun G.Antep maçı 11'i Kanarya seri peşinde! İşte Belözoğlu'nun G.Antep maçı 11'i
Flaş Gustavo kararı! Kalan haftalarda... Flaş Gustavo kararı! Kalan haftalarda...
Yalçın istedi Belözoğlu devreye girdi! Yalçın istedi Belözoğlu devreye girdi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör