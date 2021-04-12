Fenerbahçe'de Mame Thiam’ın Gaziantep uğuru

Fenerbahçe'ye sezon başında Kasımpaşa'dan transfer olan Mame Thiam, Gaziantep'e karşı Kasımpaşa formasıyla üç Süper Lig maçında 3 gol kaydetti.

Fenerbahçe'ye sezon başında Kasımpaşa'dan transfer olan Mame Thiam, Gaziantep'e karşı Kasımpaşa formasıyla üç Süper Lig maçında 3 gol kaydetti. Thiam, sarı- lacivertli formayla ilk yarıdaki Antep müsabakasını ise boş geçerken, 46'da yerini Ferdi'ye bırakmıştı.

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