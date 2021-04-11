11 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İşte Emre Belözoğlu'nun Gaziantep FK maçı planı! Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa...

İşte Belözoğlu'nun Gaziantep FK maçı planı! Mert Hakan ve Sosa...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

Son dakika spor haberleri... 'in 33. haftasında ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de gözler maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde hücumdaki kısırlığı çözmek için arayışlarını sürdüren teknik sorumlu Emre Belözoğlu, ve 'yı ilk 11'e monte etmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de maçının hazırlıkları sürerken, teknik sorumlu Emre Belözoğlu takımı istenen seviyeye getirmek için çaba harcıyor. ve maçlarında takımın temposu kimseyi memnun etmezken, Belözoğlu kazanmak için sahada daha agresif ve hızlı oynamaları gerektiğini düşünüyor. Fotomaç'ın haberine göre; antrenmanlarda bu yönde çalışmalara ağırlık veren genç hoca, kadroda da değişikliğe hazırlanıyor. Genç çalıştırıcının, Gaziantep FK maçında ile 'a ilk onbirde görev verebileceği öğrenildi.

GUSTAVO DÜŞÜŞTE
İki oyuncu da Yeni Malatya deplasmanında oyuna girdikten sonra takıma hareket getirmişti. Hücuma destekte yetersiz kalan ve formunda da düşüş gözlenen 'nun ise kulübeye çekilebileceği gelen haberler arasında. Öte yandan Pelkas'ın da yeniden onbire dönmesi bekleniyor. Kanatlarda da ve formaya aday. İki oyuncu antrenmanlarda hırsıyla dikkat çekerken, savunmada yeniden 'ın görev alabileceği ifade ediliyor.

Çok sert F.Bahçe sözleri! haberin devamı

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