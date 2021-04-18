Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, zorlu Başakşehir deplasmanını geçerek şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Fenerbahçe maçı 18 Nisan Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Başakşehir: Volkan, Uğur, Ponck, Epureanu, Cemali, Tolga, Ndayishimiye, Visca, Giuliano, Aleksic, Demba Ba
Fenerbahçe: Harun, Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Cisse
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
35 Başakşehir (D)
36 BAY
37 Kasımpaşa
38 Alanyaspor (D)
39 BB Erzurumspor
40 Ankaragücü (D)
41 Sivassopr
42 Kayserispor (D)
BAŞAKŞEHİR'İN KALAN MAÇLARI
35 Fenerbahçe
36 Kasımpaşa (D)
37 Alanyaspor
38 BB Erzurumspor (D)
39 Ankaragücü
40 Sivasspor (D)
41 Kayserispor
42 Rizespor (D)
SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ile Diego Perotti ve Altay Bayındır takımdaki yerlerini alamayacak.
MESUT ÖZİL, 45 GÜN SONRA FORMA GİYEBİLİR
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 45 gün sonra sarı-lacivertli formayla maça çıkacak. Mesut Özil, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
8 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, sarı kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE SON 5 MAÇ: M, B, G, B, G
BAŞAKŞEHİR SON 5 MAÇ: M, M, B, G, M
ALTAY'SIZ 4 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET
Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın forma giymediği 4 müsabakadan 3 mağlubiyet alırken, sadece 1 kez kazanabildi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun 26. haftasında oynanan Konyaspor maçında 1-0 mağlup olmuş, bu maçta Bayındır 4 sarı kartı olması sebebiyle forma giyememişti. Bu sezon Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde Bayındır, Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kart sebebiyle sahada yer alamamıştı. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Başakşehir'e 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de Altay Bayındır bu maçta herhangi bir sakatlığı veya cezası olmamasına rağmen o dönemin teknik direktörü Erol Bulut tarafından sahaya sürülmemişti. Sarı-lacivertliler, Altay'sız sadece geçtiğimiz sezonun 34. haftasında Çaykur Rizespor karşısında 3-1 kazanmıştı.
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