11 Nisan 2021, Pazar
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Fenerbahçe'de Dirar geri dönüyor
Brugge'a kiralanan Nabil Dirar sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek.
Brugge'a kiralanan Nabil Dirar sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek. Belçika basını, Brugge'un Faslı oyuncu ile devam etmeyi düşünmediğini yazarken, Dirar, "Geldiğimden beri sadece Dinamo Kiev maçlarında ilk 11'de başladım. Dürüst olmam gerekirse Mata çok iyi iş çıkarıyor. Teknik direktörün iyi oynayan ilk 11'de ısrar etmesi normal. 1 yıl daha Fenerbahçe ile sözleşmem var, dönmek zorundayım. Türkiye'den başka teklifler de var ama şu an emin değilim" diye konuştu.
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