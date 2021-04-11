11 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Dirar geri dönüyor

Dirar geri dönüyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

'a kiralanan Nabil Dirar sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek.

'a kiralanan Nabil Dirar sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek. basını, Brugge'un Faslı oyuncu ile devam etmeyi düşünmediğini yazarken, Dirar, "Geldiğimden beri sadece maçlarında ilk 11'de başladım. Dürüst olmam gerekirse Mata çok iyi iş çıkarıyor. Teknik direktörün iyi oynayan ilk 11'de ısrar etmesi normal. 1 yıl daha Fenerbahçe ile sözleşmem var, dönmek zorundayım. Türkiye'den başka teklifler de var ama şu an emin değilim" diye konuştu.

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