Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör adayı! Emre Belözoğlu'nun yerine o isim...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, takımın başına sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu getirilmişti. Gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig'de alınan istikrarsız sonuçların ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrılmış yerine geçici olarak Emre Belözoğlu getirilmişti.

Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak görev yaptığı sarı-lacivertli takım, son olarak ligde oynanan Yeni Malatayspor maçından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Gelecek sezon takımı yeni bir teknik direktöre emanet edecek olan Fenerbahçe için İtalya'dan yeni bir iddia geldi.