10 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör adayı! Emre Belözoğlu'nun yerine o isim...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, takımın başına sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu getirilmişti. Gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör adayı! Emre Belözoğlu'nun yerine o isim...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

'de alınan istikrarsız sonuçların ardından 'de teknik direktör ile yollar ayrılmış yerine geçici olarak getirilmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör adayı! Emre Belözoğlu'nun yerine o isim...

Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak görev yaptığı sarı-lacivertli takım, son olarak ligde oynanan maçından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör adayı! Emre Belözoğlu'nun yerine o isim...

Gelecek sezon takımı yeni bir teknik direktöre emanet edecek olan için 'dan yeni bir iddia geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör adayı! Emre Belözoğlu'nun yerine o isim...

ile 'yu ilk sırada tutan sarı-lacivertlilerin, Portekizli ile de ilgilendiği ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör adayı! Emre Belözoğlu'nun yerine o isim...

'nın da gündeminde olan 44 yaşındaki çalıştırıcı, 'da 74 maçta 2.15 puan ortalaması yakaladı. şu an boşta...

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