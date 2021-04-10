Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Mesut Özil, artık kendisinin tasarladığı kramponlarla sahada yer alacak. Yıldız oyuncunun, Endonezya'da üretilen M10 marka ürünlerinin Türkiye'de de satışa sunulması planlanıyor. | (Son dakika Fenerbahçe haberleri)

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, yaşadığı sakatlık sonrasında takımıyla çalışmalara başladı. 32 yaşındaki futbolcu, artık tasarımını kendisi yaptığı ve Endonezya'da üretilen kramponlarıyla sahaya çıkacak.





Özellikle Endonezya olmak üzere Asya kıtasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özil, kendi tasarladığı ve Endonezya'da üretilen M10 marka kramponlarını giymeye başladı. Asya pazarında satışa çıkan ve Türkiye'de de satışa sunulması planlanan M10 markasının ürünleri yıldız oyuncu kendisi tasarlıyor. Şu an demene sürecinde olan kramponlara büyük bir ilgi olduğu öğrenildi.

İşte o tasarım:

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