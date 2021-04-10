Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 3 yılda 50 transfer yapıp 2 milyar lira harcayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sezon sonu büyük ihtimal Emre Belözoğlu ile yolları ayıracak. Alınan başarısız sonuçların ardından sezon sonu yepyeni bir Fenerbahçe oluşturulması bekleniyor. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe son iki sezonda olduğu gibi yine sezonun finalinde zirvenin uzağında kaldı. Başkan Ali Koç bir kez daha operasyon için düğmeye bastı.
EĞER BİR MUCİZE YAŞANMAZSA…
Başkan Koç eğer bir teknik adamlık mucizesi yaşanmazsa Emre Belözoğlu ile sezon sonunda yolları ayıracak. Yabancı bir hoca ve yabancı bir sportif direktör ile anlaşma sağlanacak.
VOLKAN VE AURELIO DA GİDECEK
Alınan bilgilere göre teknik ekipteki herkese veda edilecek. Volkan Demirel ile Mehmet Aurelio'nun görevine son verilecek. İdari koordinatör Selçuk Şahin'e de 'güle güle' denilecek.
YENİDEN KADRODA REVİZYON
3 yılda 50 transfer yapıp tam 2 milyar lira harcayan ancak başarı kazanamayan Koç sezon sonunda yine kadroda önemli bir revizyon yapacak. Transfere için milyon euro'lar harcanacak.
YÖNETİMİNİ DE DEĞİŞTİRECEK
Ali Koç seçime yeni bir yönetimle girmeye de hazırlanıyor. Koç'un Selahattin Baki, Sertaç Komşuoğlu ve Metin Sipahioğlu dışındaki isimlere yeni dönemde çalışmayacağı ifade ediliyor.
İşte Fenerbahçe'de gönderilecek isimler...
FUTBOLCULAR
Harun Tekin
Lemos
Filip Novak
Gustavo
Samatta
Papiss Cisse
Mame Thiam
Diego Perotti
Jose Sosa
Ferdi Kadıoğlu
TEKNİK HEYET
Emre Belözoğlu
Aurelio
Volkan Ballı
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