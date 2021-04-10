10 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 3 yılda 50 transfer yapıp 2 milyar lira harcayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sezon sonu büyük ihtimal Emre Belözoğlu ile yolları ayıracak. Alınan başarısız sonuçların ardından sezon sonu yepyeni bir Fenerbahçe oluşturulması bekleniyor. (FB spor haberleri)




Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

son iki sezonda olduğu gibi yine sezonun finalinde zirvenin uzağında kaldı. Başkan bir kez daha operasyon için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...

'in haberine göre, haziran ayında 3 yıl daha başkan seçilmeye hazırlanan başarısızlığın faturasını yine teknik heyet ve futbolculara kesmeyi planlıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...

EĞER BİR MUCİZE YAŞANMAZSA…
Başkan Koç eğer bir teknik adamlık mucizesi yaşanmazsa ile sezon sonunda yolları ayıracak. Yabancı bir hoca ve yabancı bir sportif direktör ile anlaşma sağlanacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...

VOLKAN VE AURELIO DA GİDECEK
Alınan bilgilere göre teknik ekipteki herkese veda edilecek. ile 'nun görevine son verilecek. İdari koordinatör 'e de 'güle güle' denilecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...

YENİDEN KADRODA REVİZYON
3 yılda 50 transfer yapıp tam 2 milyar lira harcayan ancak başarı kazanamayan Koç sezon sonunda yine kadroda önemli bir revizyon yapacak. Transfere için milyon euro'lar harcanacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...

YÖNETİMİNİ DE DEĞİŞTİRECEK
seçime yeni bir yönetimle girmeye de hazırlanıyor. Koç'un , Sertaç Komşuoğlu ve dışındaki isimlere yeni dönemde çalışmayacağı ifade ediliyor.

İşte Fenerbahçe'de gönderilecek isimler...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...

FUTBOLCULAR

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...


Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...

Lemos

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...

Filip Novak

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...

Gustavo

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...

Samatta

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...

Papiss Cisse

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...

Mame Thiam

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...

Diego Perotti

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...

Jose Sosa

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...

Ferdi Kadıoğlu

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...

TEKNİK HEYET

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...


Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...

Aurelio

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...


Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sil baştan! Yeni sezonda...

Volkan Ballı

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