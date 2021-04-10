Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 3 sezonda 138 milyon TL kayıp!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe bu sezon çıktığı 32 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alırken, toplamda 96 milyon TL puan primi kazanma şansı olmasına rağmen 60 milyon TL'de kaldı. Sarı lacivertliler, Ali Koç'un 3 yıllık başkanlık döneminde 138.5 milyon TL kayıp yaşadı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe bu sezon 32 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alırken, toplamda 96 milyon TL puan primi kazanma hakkı olmasına rağmen 60 milyon TL alabildi. Mali sorunları aşmak için yönetim her yolu denerken, kaçan galibiyetler takımın mali anlamda rahata ermesine de engel oldu.
Geçtiğimiz sezon ligi 7. bitiren ve 53 milyon TL puan primini kasasına koyamayan Kanarya, Ali Koç'un 3 yıllık başkanlık döneminde 138.5 milyon TL'yi elinin tersiyle itti. Şampiyonluk halinde kasasına 20 milyon TL ekstra prim girmesini sağlayacak sar lacivertliler, Malatya'da kaybedilen puanla birlikte bu paradan da uzaklaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Son dakika corona virüsü haberleri: Sinovac aşısının bağışıklık oranı ne? Açıklandı...
- Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 6 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...