10 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 3 sezonda 138 milyon TL kayıp!

Fenerbahçe'de 3 sezonda 138 milyon TL kayıp!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

Son dakika spor haberi: bu sezon çıktığı 32 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alırken, toplamda 96 milyon TL puan primi kazanma şansı olmasına rağmen 60 milyon TL'de kaldı. Sarı lacivertliler, 'un 3 yıllık başkanlık döneminde 138.5 milyon TL kayıp yaşadı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

bu sezon 32 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alırken, toplamda 96 milyon TL puan primi kazanma hakkı olmasına rağmen 60 milyon TL alabildi. Mali sorunları aşmak için yönetim her yolu denerken, kaçan galibiyetler takımın mali anlamda rahata ermesine de engel oldu.

Geçtiğimiz sezon ligi 7. bitiren ve 53 milyon TL puan primini kasasına koyamayan Kanarya, 'un 3 yıllık başkanlık döneminde 138.5 milyon TL'yi elinin tersiyle itti. Şampiyonluk halinde kasasına 20 milyon TL ekstra prim girmesini sağlayacak sar lacivertliler, 'da kaybedilen puanla birlikte bu paradan da uzaklaştı.

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