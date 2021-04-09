09 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den sevindirici haber! Gaziantep FK maçı öncesi...

F.Bahçe'ye Mesut Özil'den iyi haber! Gaziantep maçı öncesi...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 Giriş Tarihi: 09.04.2021

'nin dünya yıldızı futbolcusu , maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle takımdan bir süre uzak kalmıştı. Sarı lacivertlilere yıldız oyuncudan iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. , ikinci bölümde ise özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'nin 4 Mart'ta 'de oynadığı karşılaşmasında sakatlanan Mesut Özil, takımla antrenmanlara başladı. Yıldız futbolcu, 5 maçtır sarı-lacivertli formayı giyemiyor.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu onların biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 isim yolcu...


SARI LACİVERTLİLERİN ANTRENMANINDAN NOTLAR

Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin tedavisine devam edilirken, Nazım Sangare de kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.

Futbol A takımı direktörü yönetimindeki idmanda, Süper Lig'in 33. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Gaziantep maçı hazırlıklarını maç öncesi gerçekleştireceği son idmanla sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'ye Mesut Özil'den iyi haber! F.Bahçe'ye Mesut Özil'den iyi haber!
Belözoğlu biletlerini kesti! F.Bahçe'de 10 isim yolcu Belözoğlu biletlerini kesti! F.Bahçe'de 10 isim yolcu
34. haftanın hakemleri belli oldu! 34. haftanın hakemleri belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör