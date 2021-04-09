Fenerbahçe'nin dünya yıldızı futbolcusu Mesut Özil, Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle takımdan bir süre uzak kalmıştı. Sarı lacivertlilere yıldız oyuncudan iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde Mesut Özil takımla çalıştı. Mesut, ikinci bölümde ise özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'nin 4 Mart'ta Süper Lig'de oynadığı Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Mesut Özil, takımla antrenmanlara başladı. Yıldız futbolcu, 5 maçtır sarı-lacivertli formayı giyemiyor.





SARI LACİVERTLİLERİN ANTRENMANINDAN NOTLAR

Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin tedavisine devam edilirken, Nazım Sangare de kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.

Futbol A takımı direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda, Süper Lig'in 33. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Gaziantep maçı hazırlıklarını maç öncesi gerçekleştireceği son idmanla sürdürecek.

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