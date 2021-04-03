"2-3 TRANSFERDE BENİM İSTEĞİM OLDU"

Bu sezon yapılan 24 transfer ve alternatifli kadro için de görüşlerini dile getiren genç çalıştırıcının, "Biz zaten göreve başladığımızda belli transferler gerçekleşmişti. 2 ya da 3 transferde benim ve ekibimin direkt isteği vardı ama onun dışında zaten belli bir liste vardı, ona göre transferler yapıldı.