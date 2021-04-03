03 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut sessizliğini bozdu! "2-3 transferde..."

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde sezon başında göreve getirilen Erol Bulut ile üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası milli arada yollarını ayırmıştı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut sessizliğini bozdu! 2-3 transferde...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

22 transfer ile şampiyonluğun en büyük favorisi olan 'de sürpriz kayıplar işi zorlaştırdı. Alınan sonuçların ardından sarı-lacivertli kulüp, ile yolları ayırıp göreve Emre Belözoğlu'nu getirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut sessizliğini bozdu! 2-3 transferde...

MEHMET AURELIO VE VOLKAN DEMİREL DEVAM EDECEK

'un yanı sıra ekibi ile de yol ayrımına gidilirken Mehmet Aurelio, Volkan Demirel gibi sarı-lacivertli formayı daha önce terleten isimlerle yola devam edilecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut sessizliğini bozdu! 2-3 transferde...

Beşiktaş derbisi sonrası görevinden ayrılan , ile olan veda sürecini yakın çevresiyle paylaştı. Sarı-lacivertli takımı 59 puanla ligde 3. sırada bırakan Bulut'un özellikle şampiyonluk yarışındaki şanslarının devam ederken ayrılmasına dikkat çektiği aktarıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut sessizliğini bozdu! 2-3 transferde...

"BÖYLE ERKEN BİR AYRILIK BEKLEMİYORDUM"

Milliyet'in haberine göre; Bu sezon 21 takımlı bir lig oynandığını ve son 4 yıldaki en iyi puan ortalaması yakaladıklarını anımsatan 45 yaşındaki teknik adamın, "Böyle erken bir ayrılık beklemiyordum. Görevi bıraktığımız şu zamana bakarsak halen daha şampiyonluk yarışının içinde ve uzun bir süre sayılabilecek 10 hafta var.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut sessizliğini bozdu! 2-3 transferde...

"SON 4 YILIN EN İYİSİYİZ"

'yi şampiyonluk yarışının içinde tutmaya çalıştık ve tuttuk. Puan ortalamamıza bakılırsa da son 4 yılın en iyi puan ortalamasını yakalamışız. 30 haftaların ortalamalarına baktığınızda son 4 yılın en iyisiyiz.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut sessizliğini bozdu! 2-3 transferde...

"DEPLASMANDA EN İYİ SONUÇLARI ALDIK"

Deplasmanlarda da tarihe geçen en iyi sonuçları almışız. Bir dönem yakaladığımız galibiyet serisi de vardı. Ama şanssız sakatlıkları çok arka arkaya yaşadık" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut sessizliğini bozdu! 2-3 transferde...

"2-3 TRANSFERDE BENİM İSTEĞİM OLDU"

Bu sezon yapılan 24 transfer ve alternatifli kadro için de görüşlerini dile getiren genç çalıştırıcının, "Biz zaten göreve başladığımızda belli transferler gerçekleşmişti. 2 ya da 3 transferde benim ve ekibimin direkt isteği vardı ama onun dışında zaten belli bir liste vardı, ona göre transferler yapıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut sessizliğini bozdu! 2-3 transferde...

"KALAN 10 HAFTADA ELİMİZDEN GELENİ YAPARDIK"

Buna karşın her zaman diyorum iyi futbolculardan oluşan iyi bir kadromuz vardı. Bu kadroyla da hep zirve yarışının içerisindeydik. Kalan 10 haftada da elimizden geleni yapardık" diye konuştuğu kaydedildi.

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