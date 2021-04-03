Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yerli stoper harekatı! Gelecek sezon...
Son dakika Fenerbahçe haberleri...Süper Lig'de en büyük sorunu savunma bölgesinde yaşayan Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertliler stoper bölgesi için gelecek sezon harekatına şimdiden başladı. (FB spor haberleri)
Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayırmıştı.
Sportif direktör Emre Belözoğlu'na emanet edilen sarı-lacivertli takım, bir yandan da transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Fenerbahçe'de sezonun en sıkıntılı bölgesi olarak görülen stopere takviye yapılması planlanıyor.
Takvim'de yer alan habere göre Sadık Çiftpınar'ın yerine yerli bir stoper almayı düşünen Fenerbahçe'de Atakan Çankaya sesleri yükseliyor.
Sarı-lacivertliler sezon sonunda serbest kalacak olan 22 yaşındaki yıldızla masaya oturacak. Bu arada, genç futbolcuyla Galatasaray da yakından ilgileniyor.
ATAKAN ÇANKAYA KİMDİR?
Atakan Rıdvan Çankaya, 25 Haziran 1998 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Genç futbolcu, hem stoper hem de önlibero mevkilerinde görev yapabiliyor.
Kariyerine Altay altyapısında başlayan Atakan, sırasıyla Osmanlıspor ve Ankaraspor'da forma giydikten sonra 2020'de Ankaragücü'ne transfer oldu. Bu sezon 21 maçta görev alan ve 1 gol atan genç savunmacının güncel piyasa deperi ise 1.4 milyon euro...
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