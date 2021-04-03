Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yerli stoper harekatı! Gelecek sezon...

Kariyerine Altay altyapısında başlayan Atakan, sırasıyla Osmanlıspor ve Ankaraspor'da forma giydikten sonra 2020'de Ankaragücü'ne transfer oldu. Bu sezon 21 maçta görev alan ve 1 gol atan genç savunmacının güncel piyasa deperi ise 1.4 milyon euro...

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