03 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yerli stoper harekatı! Gelecek sezon...

Son dakika Fenerbahçe haberleri...Süper Lig'de en büyük sorunu savunma bölgesinde yaşayan Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertliler stoper bölgesi için gelecek sezon harekatına şimdiden başladı. (FB spor haberleri)



Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yerli stoper harekatı! Gelecek sezon...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

'de bu sezon istediği sonuçları alamayan , teknik direktör 'la yollarını ayırmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yerli stoper harekatı! Gelecek sezon...

Sportif direktör 'na emanet edilen sarı-lacivertli takım, bir yandan da transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yerli stoper harekatı! Gelecek sezon...

'de sezonun en sıkıntılı bölgesi olarak görülen stopere takviye yapılması planlanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yerli stoper harekatı! Gelecek sezon...

'de yer alan habere göre 'ın yerine yerli bir stoper almayı düşünen 'de sesleri yükseliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yerli stoper harekatı! Gelecek sezon...

Sarı-lacivertliler sezon sonunda serbest kalacak olan 22 yaşındaki yıldızla masaya oturacak. Bu arada, genç futbolcuyla da yakından ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yerli stoper harekatı! Gelecek sezon...

ATAKAN ÇANKAYA KİMDİR?

, 25 Haziran 1998 tarihinde 'de dünyaya geldi. Genç futbolcu, hem stoper hem de önlibero mevkilerinde görev yapabiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yerli stoper harekatı! Gelecek sezon...

Kariyerine altyapısında başlayan Atakan, sırasıyla ve 'da forma giydikten sonra 2020'de 'ne transfer oldu. Bu sezon 21 maçta görev alan ve 1 gol atan genç savunmacının güncel piyasa deperi ise 1.4 milyon euro...

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