09 Nisan 2021, Cuma
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Fenerbahçe'de 5 futbolcu sınırda geçti!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, sarı kart sınırında bulunan isimler kart görmedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Malatya'da 1 puana razı olurken, sarı kart ceza sınırındaki 5 futbolcusunu da kurtardı. Maçta hiç kart çıkmazken, sınırdaki Caner Erkin, Sosa, İrfan Can, Pelkas ve Serdar Aziz, Kadıköy'deki Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşmekten kurtuldu.
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