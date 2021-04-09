09 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sınırda geçti!

5 futbolcu sınırda geçti!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, sarı kart sınırında bulunan isimler kart görmedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Malatya'da 1 puana razı olurken, sarı kart ceza sınırındaki 5 futbolcusunu da kurtardı. Maçta hiç kart çıkmazken, sınırdaki , , İrfan Can, Pelkas ve , Kadıköy'deki Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşmekten kurtuldu.

Fenerbahçe Malatya'ya takıldı! haberin devamı

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