09 Nisan 2021, Cuma
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Fenerbahçe kontra ataktan gol yedi
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Sarı-lacivertlilerin yediği gol, korner dönüşünden geldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe yediği beraberlik golü, taraftarların büyük tepkisini çekti. Sarı-lacivertlilerin kullandığı kornerde top Acquah'tan sekip Fofana'nın önünde kaldı. İnanılmaz bir koşu yapan Fofana, ceza sahasına sokuldu ve müsait durumdaki Mustafa'ya golü attırdı.
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