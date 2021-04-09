Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Sarı-lacivertlilerin yediği gol, korner dönüşünden geldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe yediği beraberlik golü, taraftarların büyük tepkisini çekti. Sarı-lacivertlilerin kullandığı kornerde top Acquah'tan sekip Fofana'nın önünde kaldı. İnanılmaz bir koşu yapan Fofana, ceza sahasına sokuldu ve müsait durumdaki Mustafa'ya golü attırdı.

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