Son dakika spor haberi: Adı Fenerbahçe ile de anılan Cengiz Ünder'de karar verildi! Leicester City...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Cengiz Ünder, Ada'da bekleneni veremedi. Adı bir süredir Fenerbahçe ile de anılan ve Roma ile sözleşmesi 2023 yılına kadar bulunan milli oyuncu için karar verildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Sezon başında Roma'dan ayrılarak Premier Lig ekibi Leicester City'nin yolunu tutan Cengiz Ünder transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

20 MİLYON EURO'LUK OPSİYONU VARDI Leicester City oyuncuyu 20 milyon Sterlin'lik satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı.

Sakatlık problemleri nedeniyle birçok maçı kaçıran Cengiz Ünder, Leicester City'de 19 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.

İngiliz Telegraph gazetesinin muhabiri John Percy, Leicester City'nin milli futbolcumuzun için verdiği son kararı aktardı.

John Percy, İngiliz ekibinin 20 milyonluk opsiyonu kullanmayacağını ve Cengiz Ünder'in Roma'ya döneceğini duyurdu.

CENGİZ ÜNDER, FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ? Milli futbolcumuzun İtalyan ekibi Roma ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Cengiz Ünder'in transferde adı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile de anılmıştı.

"CENGİZ'İN HEDEFİ YURT DIŞINDA KALMAK"



Milli futbolcumuzun menajeri Mirsad Türkcan, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili olarak şunları söylemişti: