08 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Adı Fenerbahçe ile de anılan Cengiz Ünder'de karar verildi! Leicester City...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Cengiz Ünder, Ada'da bekleneni veremedi. Adı bir süredir Fenerbahçe ile de anılan ve Roma ile sözleşmesi 2023 yılına kadar bulunan milli oyuncu için karar verildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Adı Fenerbahçe ile de anılan Cengiz Ünder'de karar verildi! Leicester City...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

Sezon başında 'dan ayrılarak ekibi 'nin yolunu tutan transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Adı Fenerbahçe ile de anılan Cengiz Ünder'de karar verildi! Leicester City...

20 MİLYON EURO'LUK OPSİYONU VARDI

oyuncuyu 20 milyon Sterlin'lik satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı.

Son dakika spor haberi: Adı Fenerbahçe ile de anılan Cengiz Ünder'de karar verildi! Leicester City...

Sakatlık problemleri nedeniyle birçok maçı kaçıran , 'de 19 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.

Son dakika spor haberi: Adı Fenerbahçe ile de anılan Cengiz Ünder'de karar verildi! Leicester City...

gazetesinin muhabiri , 'nin milli futbolcumuzun için verdiği son kararı aktardı.

Son dakika spor haberi: Adı Fenerbahçe ile de anılan Cengiz Ünder'de karar verildi! Leicester City...

, ekibinin 20 milyonluk opsiyonu kullanmayacağını ve 'in 'ya döneceğini duyurdu.

Son dakika spor haberi: Adı Fenerbahçe ile de anılan Cengiz Ünder'de karar verildi! Leicester City...

CENGİZ ÜNDER, FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Milli futbolcumuzun ekibi ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Adı Fenerbahçe ile de anılan Cengiz Ünder'de karar verildi! Leicester City...

'in transferde adı geçtiğimiz günlerde ile de anılmıştı.

Son dakika spor haberi: Adı Fenerbahçe ile de anılan Cengiz Ünder'de karar verildi! Leicester City...

"CENGİZ'İN HEDEFİ YURT DIŞINDA KALMAK"

Milli futbolcumuzun menajeri , iddialarıyla ilgili olarak şunları söylemişti:

Son dakika spor haberi: Adı Fenerbahçe ile de anılan Cengiz Ünder'de karar verildi! Leicester City...

" hakkındaki transfer iddiaları doğru değil. Şu anda tüm konsantrasyonu 'de.

Son dakika spor haberi: Adı Fenerbahçe ile de anılan Cengiz Ünder'de karar verildi! Leicester City...

Cengiz'in hedefi ülkesini uzun yıllar daha yurt dışında başarıyla temsil etmek. Kısa vadede Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor."

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