THY EuroLeague'in 34. haftası ve normal sezonun son maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmanın başlama saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

THY EuroLeague'de normal sezon sona eriyor. 34. haftada temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

F.BAHÇE BEKO - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, bugün karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Organizasyonda çıktığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, bitime 2 maç kala normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantileyerek üst üste 6. kez play-off oynamaya hak kazanmıştı.

Yaptığı maçların 19'unu kazanan ve 14'ünü kaybeden Real Madrid ise son haftaya 7. sırada girdi. Eflatun-beyazlılar, Fenerbahçe'yi yenmesi ya da 8. basamakta bulunan Rus temsilcisi Zenit'in yenilmesi halinde adını play-off'a yazdıracak.

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde 29. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında 2000 yılından itibaren oynanan 28 maçın 19'unu Real Madrid, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'da Çek basketbolcu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

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