07 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe 1959 yılı öncesi şampiyonlukları için ek belgeleri TFF'ye gönderdiğini duyurdu!

F.Bahçe TFF'ye ek belgeleri gönderdi! İşte şampiyonluk açıklaması...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

1959 yılı öncesi şampiyonluklar için 'ye başvuru yapan , flaş bir paylaşımda bulundu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 1959 öncesi Şampiyonluklarımızla ilgili yaptığı başvuruya dair ek resmi belgeleri TFF'ye iletmiştir" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Kulübü, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvuruya dair ek resmi belgeleri 'na () ilettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarımızla ilgili yaptığı başvuruya dair ek resmi belgeleri TFF'ye iletmiştir. Söz konusu belgeler arasında;

- Tüzüğü

-TFF'nin Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı imzasıyla 'ya üye olurken kabul ettiği tüzük (Osmanlıca'dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

- (Osmanlıca'dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

-Cumhuriyetimizin kurucusu ve dönemin Cumhurbaşkanı 'ün 'ne katılacak sporcuların yol masraflarının yarı yarıya azaltılmasına dair belge (Osmanlıca'dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

-Cumhuriyetimizin ilk dönemindeki spor teşkilatlanmasının Cumhuriyetimizin kurucusu ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde ve dönemin Başbakanı 'nün fahri başkanlığında organize olduğuna dair belge (Osmanlıca'dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)

-TFF'nin resmi sitesinde ilk Türkiye Şampiyonu'nun olduğu ve ilk deplasmanlı ligin olduğuna dair ifadelerin olduğu sayfa yer almaktadır.

Ayrıca, 'nün başvurumuza karşı getirdiği itirazların kendileri ile çeliştiğini kanıtlamaya yönelik olarak;

-Milli Küme'nin 'Türkiye geneli' olduğunu kabul eden ifadeler içeren ve Spor Kulübü'ne ait olan Yüzyılın Öyküsü adlı kitaptaki ilgili sayfa ve Galatasaray resmi web sitesinde 'deki şampiyonluğunun 'Türkiye Şampiyonluğu' olarak nitelendiği sayfa TFF'ye sunulmuştur."

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