Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golünü Samatta atarken, asist ise Caner Erkin'den geldi. Tecrübeli sol bek ligde 8. asistine ulaştı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin sol beki Caner Erkin asistlerine devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, 64. dakikada sağ kanattan kazanılan korner atışında sol ayağıyla topu ceza sahasına keserken, Samatta kafayla golü buldu. Bu Caner'in bu sezon ligdeki 8. asisti oldu. Sarı-lacivertli bek; Rizespor, Karagümrük, Göztepe, Denizlispor, Başakşehir, BB Erzurumspor ve Beşiktaş maçlarında da asist yaptı. İlk onbirde forma giyen ve 90 dakika sahada kalan Caner takımın en etkili isimlerinden birisiydi.

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